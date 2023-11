Una generazione senza i «no», il criminologo: «Filippo non si è mai reso conto di essere stato lasciato davvero»

«Quando un ragazzo di 22 anni arriva a uccidere qualche avviso premonitore c’è sempre». Il criminologo forense, Gianni Spoletti, inizia così la sua analisi sull’omicidio di Giulia Cecchettin, 22 anni, laureanda di Vigonovo (Venezia), trovata morta in un bosco, lungo la strada tra Piancavallo e il lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dopo essere stata aggredita in un parcheggio, poco distante da casa, dall’ex fidanzato ventiduenne, Filippo Turetta.

«Giulia si stava laureando in Ingegneria biomedica e voleva iscriversi al corso di Comics a Reggio Emilia, tutto questo per Filippo era diventato un ostacolo insormontabile perché temeva di perderla definitivamente» spiega il criminologo, secondo il quale Filippo «ha perso la ragione» quando si è reso conto che Giulia voleva realizzare, con determinazione, i suoi progetti futuri. «Si è visto superare e quello – sottolinea l’esperto – è stato il macigno che gli ha fatto perdere il lume della ragione».

È difficile per tutti tracciare il profilo di un ventiduenne che arriva a gesti così estremi. Nonostante l’esperienza pluriennale maturata sul campo – a Bolzano il criminologo ha seguito il caso di Benno Neumair raccontandolo anche in un libro – Spoletti stenta a comprendere come un giovane laureando in Ingegneria, cresciuto in una famiglia per bene, abbia potuto perdere il senso del ragionamento.

«Perdere una ragazza non vuol dire perdere la vita. Il problema è stato che Giulia dopo aver interrotto la relazione, ha continuato a frequentare Filippo, gli ha dato la possibilità di illudersi. In questo modo Filippo non si è mai reso conto di essere stato lasciato» insiste il criminologo forense mettendo bene in chiaro che, con queste parole, non sta né colpevolizzando Giulia né la famiglia Turetta.

«Il fatto che Filippo non si sia mai reso conto di essere stato lasciato da Giulia ha contribuito a scatenare la sua rabbia» aggiunge l’esperto soffermandosi sul ruolo delle famiglie nell’educazione dei figli.

«I genitori devono stare molto attenti, devono vigilare sui propri figli. Senza voler colpevolizzare i genitori di Filippo, sembra impossibile che non si siano accorti del disagio del figlio. Oggi la madre di Filippo si colpevolizzerà per non essere riuscita a cogliere il momento di disagio totale che il figlio stava attraversando, è una tragedia nella tragedia» continua il criminologo non senza chiedersi: «Come se ne può venir fuori?». La risposta non c’è anche perché, e sono in molti a dirlo, alla base c’è un fatto culturale che va assolutamente affrontato.

Gli spot sulla parità di genere non bastano più, serve educare al rispetto anche se – sono sempre le parole di Spoletti – «questo sembrerebbe un gesto fatto da una persona non istruita, con poca dimestichezza e incapace di intrattenere rapporti interpersonali».

Una cosa è certa: «Pensiamo sempre che capiti agli altri». Spoletti lo fa notare nel ricordare che i ragazzi del nostro tempo non sono abituati al diniego. Il «no» per lo non esiste, è tutto dovuto, sono abituati a non dover mai rinunciare a nulla, neppure alla ragazza che ritiene finita la loro storia d’amore.

E poi c’è il ruolo svolto dalla sorella di Giulia, che continuava a invitare la sorella a non frequentare più Filippo. Spoletti si sofferma a lungo su questo aspetto: «Filippo temeva Elena Cecchettin perché era colei che metteva in guardia la sorella. Elena aveva colto che c’era qualcosa che non andava e non aveva paura a dirlo. Filippo è un po’ come Bennon Neumair, entrambi hanno dimostrato tratti narcisistici».

Astenendosi dall’entrare nelle ipotesi della premeditazione, Spoletti si rivolge alle ragazze e suggerisce loro di «non frequentare le persone con le quali interrompono una relazione. Non fatelo perché nel ragazzo può scattare un pensiero negativo, può illudersi di poter riallacciare la relazione».

Nell’attesa di conoscere i risultati dei rilievi che gli inquirenti faranno all’interno della Grande Punto nera sulla quale Filippo ha viaggiato per quasi otto giorni e ha raggiunto la Germania dove, ieri, è stato arrestato, Spoletti auspica che il ventiduenne di Torreglia (Padova) «si penta di quello che ha fatto, deve dimostrare un suo pentimento ed esporre le cose come sono andate. Sicuramente ci sarà un percorso da fare».

