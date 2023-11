La riscoperta di Edmondo Bacci, lo spazialista veneziano, in un docufilm

La casa di produzione veneziana Maco Film, presenta mercoledì 22 novembre alle 18.30 al cinema Rossini, il suo ultimo documentario sull’artista veneziano Edmondo Bacci. (Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

La riscoperta di Edmondo Bacci alla Guggenheim in un film documentario

Firmatario, assieme a Lucio Fontana, del “Manifesto del movimento Spazialista”, Bacci, nato a Venezia nel 1913 e scomparso nel 1978, fu uno degli allievi prediletti di Virgilio Guidi, Ettore Tito e Guido Cadorin. Dopo la sua prima personale, nel 1945 alla Galleria del Cavalino di Venezia, partecipà anche alla Biennale del 1951 e venne “scoperto” dalla collezionista d’arte americana Peggy Guggenheim che proprio a Venezia, a Ca’ Venier dei Leoni aveva portato la sua mirabolante collezione che riunisce i più importanti nomi dell’arte moderna e contemporanea, appena salvata dal rogo della Seconda guerra mondiale.

Con Guggenheim e Tancredi Parmeggiani, Bacci formò un sodalizio artistico e umano che animò la scena culturale veneziana e italiana.

Nonostante la grande levatura artistica riconosciutale, l’opera esplosiva di Bacci, come quella di altri grandi artisti italiani dell’epoca, cadde in seguito nell’oblio per molti anni, finché la Collezione Peggy Guggenheim gli dedica un’importante monografica, nel corso del 2023.

Il film documentario riscopre l’opera spaziale di Bacci, esplorando il suo immaginario astrale ricco di colore ed energia, esplosioni e luci, così tanto ammirato da Peggy Guggenheim nel contesto del movimento spazialista veneziano del dopoguerra.

Il film indaga il contesto di vitalità artistica nella Venezia degli anni ‘50 - ‘60 in cui Bacci operò, un momento d’oro per la produzione artistica cittadina che la rese un grande laboratorio d’avanguardia internazionale.

Introverso e timido, Edmondo Bacci viene rivelato nel film tramite le parole dei più importanti curatori e collezionisti che vivono nella città lagunare, attraverso il suo archivio familiare, memorie ed immagini della città e della sua periferia industriale, che scatenarono la sua immaginazione e lo resero, all’epoca, un grande artista di fama internazionale.

Regia di Costanza Madricardo. Protagonisti: Karole P.B Vail, Luca Massimo Barbero, Chiara Bertola, Inti Ligabue, Gregorio e Denise Bacci, Gabriella Cardazzo.