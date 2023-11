Un tappeto di fiori bianchi davanti a casa di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato

Centinaia di mazzi di fiori sono stati posati domenica 19 novembre davanti alla villetta della famiglia Cecchettin a Vigonovo. Gigli, tulipani, gerbere colorate e anche alcuni girasoli. “Ciao Giulia, non ci conoscevamo ma hai trovato un grande posto nel nostro cuore”, si legge in uno dei biglietti. E in un altro, ancora: “Un dolce abbraccio a te Giulia e alla tua mamma che ora ti proteggerà". E ancora: “Giulia riposa in pace, tu e la tua mamma. Sei la figlia di tutti noi”. La famiglia ha appreso in mattinata la notizia dell’arresto di Filippo Turetta, in Germania, e ora è in casa insieme all’avvocato Stefano Tigani. (testo Francesco Furlan, video Agenzia Pòrcile)

00:23