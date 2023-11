Vedovo e senza Giulia, la tragedia senza fine di Gino Cecchettin: «Amore mi manchi, abbraccia mamma»

Lo ha saputo mentre stava facendo la spesa. A dargli la notizia, nella tarda mattinata di ieri, è stato il suo avvocato, Stefano Tigani, che era appena stato informato del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, una telefonata per evitare che la famiglia venisse a saperlo dalle televisioni.

«Arrivo», si è limitato a dire Gino Cecchettin, il padre di Giulia, che per sette lunghi giorni non ha mai smesso di sperare che sua figlia potesse essere ancora viva, trattenuta contro la sua volontà ma viva.

Si era attaccato, come tutta la famiglia, a un esile filo di speranza anche venerdì, dopo aver appreso che Filippo era stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio sulla base del filmato di una telecamere del circuito di sorveglianza dello stabilimento Dior, nella Quinta strada della zona industriale di Fossò dove si è consumata l’aggressione.

Nella mattinata di oggi su Facebook ha postato una foto della figlia e ha scritto: «Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia»

La notizia del ritrovamento del corpo di Giulia ha rotto anche quell’esile filo di speranza. Solo il giorno prima, pensando a sua figlia – «la figlia che ogni papà vorrebbe avere» – aveva spiegato quanto gli mancasse la voce di Giulia che lo chiamava papino.

Ieri, invece, ha deciso di condividere una foto di Giulia – avrà cinque anni – con la mamma che sorride, gli occhi socchiusi, gli occhiali sulla testa e le mani sul manubrio del passeggino, dove c’è il fratello più piccolo.

Monica Camerotto è morta l’ottobre dell’anno scorso a 51 anni per malattia. «Abbiamo subito già un grave lutto l’anno scorso», raccontava Andrea, il fratello di Monica e quindi lo zio materno di Giulia, alcuni giorni fa, «questa volta andrà tutto per il meglio».

C’era la speranza ostinata che, dopo quel lutto, non ne sarebbe arrivato un altro.

E invece.

«Scusatemi, capirete il momento», ha trovato la forza di dire Gino ieri ai giornalisti, come se ci fosse qualcosa da scusarsi per voler stare in silenzio, non trovare le parole, voler rinviare ogni riflessione e considerazione di un delitto che ha toccato le corde emotive del Paese e che però riguarda sua figlia.

Giulia diventata grande in fretta per la malattia della mamma, studentessa modello uscita con il 100 dal liceo Tito Livio, pronta a laurearsi in Ingegneria biomedica e con il sogno di diventare un’illustratrice di libri per l’infanzia.

Due settimane fa, spinta anche dalla sorella Elena, Giulia aveva iniziato il corso triennale alla Scuola internazionale di Comics a Reggio Emilia, e il papà Gino, titolare di un’azienda di informatica, l’aveva incoraggiata in questa sua scelta. La discussione della tesi di laurea era fissata per giovedì. Fino a mercoledì sera Gino non aveva disdetto il locale per il rinfresco, la Gourmetteria di via Zabarella a Padova.

Quella della laurea mancata di Giulia è stata, in questa storia rimasta sospesa tra la speranza a l’angoscia, una delle tappe più difficili da superare per il papà nella lunga settimana di attesa iniziata nella tarda mattinata di domenica quando Gino si era presentato alla stazione dei carabinieri di Vigonovo, a poche centinaia di metri da casa.

La sera prima, sabato 11 novembre, quando Filippo e Giulia stavano litigando nel parcheggio vicino a casa, Gino era a casa, in divano, ad aspettare che tornasse il figlio più piccolo.

«Mi fa male pensare che io ero qui a casa in divano e lei a poche decine di metri», ha detto nei giorni scorsi.

L’auto era sì nel parcheggio vicino a casa, ma comunque troppo lontana, il padre non avrebbe mai potuto sentire le richieste di aiuto della figlia, intercettate invece da un vicino che ha avvisato il 112.

In questi sette giorni di ripetuti appelli a Filippo e a Giulia, riunioni con i carabinieri per condividere tutte le informazioni in suo possesso su Giulia, ore di sonno tormentate dal non sapere dove fosse Giulia e perché non potesse più chiamarlo Papino, a Gino Cecchettin e ai suoi figli non è mai mancato il supporto della famiglia allargata, unita nell’attesa e ora altrettanto nel dolore.

Eppure tutti sanno, in cuor loro, che Gino, per Giulia, sarà sempre il suo papino.