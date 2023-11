Lo studente diventato ossessivo: la doppia personalità di Filippo Turetta

Filippo un ragazzo buono, premuroso, attento, dal carattere mite. Filippo un tipo possessivo, geloso, che nell’ultimo periodo opprimeva Giulia e che infine, secondo l’accusa, l’ha uccisa gettandone il corpo.

Sono i due aspetti, opposti e contrastanti, della personalità di Filippo Turetta. O almeno questo emerge dai racconti di chi lo conosce.

I profili sono andati via via delineandosi con il passare dei giorni e se all’inizio il giovane era il “bravo ragazzo”, da ieri è diventato l’assassino spietato. Da una parte, dunque, ci sono i familiari: la mamma, il papà, il fratello minore, e gli amici storici del ragazzo, i compagni della squadra di pallavolo.

Dall’altra la sorella di Giulia, le sue più care amiche. Gli uni parlano di un ragazzo a modo, studioso, che mai avrebbe potuto comportarsi in questo modo.

Gli altri riferiscono di come Giulia raccontasse delle liti continue con Filippo a causa della sua gelosia e di atteggiamenti che rasentavano la violenza psicologica.

Tanto da indurre Giulia a lasciarlo proprio per difendere la sua indipendenza. «Quando ho saputo del video della zona industriale di Fossò, dove Filippo aggrediva Giulia fino a farla sanguinare, mi sono venuti i brividi e mi si è gelato il sangue. Non lo riconosco per nulla in questo comportamento», dice Francesca, amica di Filippo Turetta da diversi anni.

E per contro: «Giulia mi raccontava che lui non voleva uscisse con le amiche dell’università. Filippo aveva paura che lei raccontasse delle litigate o che parlasse di lui. Era molto geloso e probabilmente anche molto insicuro», spiega Giulia, una delle migliori amiche della vittima.

Possibile che Filippo avesse due personalità contrapposte? Che con la famiglia e gli amici apparisse mite e calmo e che con Giulia fosse invece pressante e morboso? Le testimonianze parlano chiaro.

Francesca, amica di Filippo, ripercorre tutti i momenti passati insieme, ma non riesce a trovare elementi che stonino con la figura del bravo ragazzo a cui l’amico sembrava corrispondere.

«In compagnia Filippo è sempre stato presente, timido ma non il tipo che sta in silenzio o in un angolo. Una persona educata e anche simpatica», dice Francesca.

«Quando mi ha presentato Giulia sono stata contentissima perché lei mi è sembrata molto simile a lui caratterialmente: buona, gentile, una ragazza splendida. Con lei l’ho visto attento, premuroso, generoso nei gesti. Non l’ho mai visto trattarla male. Anzi, lei mi aveva detto che Filippo le era stato molto vicino quando era mancata sua mamma e che questo le aveva fatto molto piacere».

Francesca ricorda lo scorso Capodanno passato a Tonezza, con Filippo e Giulia. «Eravamo in sei amici. Abbiamo trascorso una serata bellissima. Lui con lei non mi è sembrato morboso, erano una coppia normalissima. Sono rimasti a dormire e la mattina dopo abbiamo fatto una passeggiata tutti insieme. Ora se ci penso mi sembra tutto così surreale».

Verso la fine della relazione con Giulia, Filippo si era confidato con Francesca:

«Avevo capito che per lui Giulia era molto importante, mi aveva detto che senza di lei non riusciva ad andare avanti e che era preoccupato, non sapeva come fare con l’università, con gli esami. Io avevo cercato di tirarlo su di morale e a settembre, quando l’ho rivisto una sera, in piazza dei Signori, assieme ad altri amici, mi sembrava che la cosa gli fosse passata. Era tranquillo, allegro, e invece forse non era così».

Giulia, amica del liceo di Giulia Cecchettin ha una visione completamente opposta di Filippo.

«La prima volta che l’ho conosciuto non ho visto nulla di preoccupante, era un ragazzo un po’ timido ma nulla di più», dice Giulia. «Poi Giulia mi ha raccontato dei tanti episodi di gelosia. Il fatto che a Filippo desse fastidio che lei uscisse con le amiche dell’università. A volte litigavano dopo l’uscita di Giulia, a volte la tempestava di messaggi mentre era fuori. Lei all’inizio gli rispondeva poi si scocciava e non gli rispondeva più».

Secondo Giulia, l’amica e Filippo avevano due visioni diverse della relazione: «Per lei l’indipendenza era importante e con lui invece si sentiva oppressa». Dopo la chiusura della storia, Giulia ha continuato a uscire con Filippo: «Lui continuava a insistere per tornare assieme e noi continuavamo a dirle di non uscirci più. È che lei era tanto buona, le dispiaceva lui stesse male»