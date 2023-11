La preghiera dello zio per rivedere Giulia. «Filippo, se ce la riporti a casa noi ti perdoniamo»

Da un lato la paura per un incubo che sta per diventare realtà, dall’altro un’esile speranza alla quale la famiglia vuole ancora aggrapparsi. «Filippo portaci a casa Giulia e noi ti perdoniamo». Andrea Camerotto, lo zio materno di Giulia Cecchettin, si aggrappa all’ultimo esile filo di speranza, alla possibilità che sua nipote e l’ex fidanzato Filippo Turetta possano essere ancora insieme. E possano essere ancora vivi.

La speranza dello zio

«Finché non si trovano la macchina, Filippo e Giulia per me sono ancora vivi», ripete, «è sempre più difficile perché cresce l’ansia però vogliamo pensare che i due ragazzi siano ancora vivi». Camerotto parla dopo che, in mattinata, la procura di Venezia ha reso noto che il ragazzo di 22 anni di Torreglia (Padova) è indagato per il reato di tentato omicidio per l’aggressione avvenuta nei confronti di Giulia nella V strada della zona industriale di Fossò, a pochi minuti di strada dal centro di Vigonovo e dalla casa della famiglia Cecchettin. «Forse l’ha colpita, l’ha ferita e poi l’ha caricata in macchina ma è ancora viva», aggiunge lo zio.

«Cercateli in montagna»

«Questa Fiat Punto nera non può essere sparita nel nulla», aggiunge lo zio, «io credo che si deve cercarla in montagna, dove è stata avvistata dal Targa System per l’ultima volta e per questo mi rivolgo a chi abita dalle parti di San Candido, in quelle zone di montagna. Magari Filippo e Giulia sono in un appartamento delle vacanze chiuso, in un garage, in un portico, da qualche parte. Ai residenti di quelle zone: fate attenzione. Se la macchina si fosse mossa, se fosse ancora in movimento, da qualche parte l’avrebbero vista o intercettata quindi deve per forza essere lì».

La notizia della procura

La notizia dell’iscrizione di Filippo nel registro degli indagati è arrivata nella casa di via Aldo Moro a Vigonovo a metà mattinata. «La procura si è mossa con delicatezza, ci ha informato prima di diffondere la nota e lo abbiamo molto apprezzato», ha spiegato l’avvocato di famiglia, Stefano Tigani, che in mattinata, e poi ancora nel pomeriggio, ha raggiunto a Vigonovo Gino Cecchettin, il padre di Giulia. «Speriamo in una soluzione in breve perché ogni momento che passa per la famiglia complica tutto», ha aggiunto l’avvocato Tigani, «e finché c’è da sperare noi speriamo».

La sorella: aveva paura

A intervenire, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata anche Elena, la sorella maggiore di Giulia. «Giulia aveva confidato alle amiche di aver avuto paura di Filippo in varie occasioni, anche se a me non aveva detto nulla», ha detto la sorella riportando un messaggio che Giulia aveva inviato alle amiche: Non era mai successo, ma mi ha fatto veramente paura, sia per le parole che i gesti che ha usato. Elena ha poi ricordato quella domenica mattina: «Mio fratello mi ha chiamato alle 8 del mattino chiedendomi dov’era Giulia, ero preparata al peggio. Avevo tutti i presentimenti e si stanno confermando», ha detto ricordando ancora una volta come Giulia avesse un comportamento «ossessivo» nei confronti della sorella più piccola. E ha portato l’esempio dell’ultimo compleanno di Elena.

«Lui voleva essere sempre dov’era lei. Al mio compleanno avevamo deciso di passare un giorno per stare insieme io, mio fratello e Giulia. Lui invece voleva unirsi a noi, ma Giulia voleva che fossimo solo noi tre. Filippo l’ha chiamata tutto il giorno. «Forse Giulia avrebbe dovuto chiudere il rapporto già nei primi mesi perché abbiamo visto che i problemi erano nati gi all’inizio della relazione. Era geloso di cose che non dovevano essere. Spero che Giulia torni, di poterla riabbracciare».

L’associazione Penelope

A seguire la famiglia, fin dalle prime ore, è l’associazione Penelope che si occupa proprio di persone scomparse. Il rappresentante Edoardo Genovese ha lanciato un appello, rivolto anche ai chi abita nei pressi del parcheggio dove è avvenuta la prima lite, a circa cinquanta metri dalla casa della famiglia Cecchettin, a farsi avanti per parlare, nel caso in cui qualcuno abbia visto o sentito qualcosa.