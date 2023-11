La sorella di Giulia in tivù: «Alle amiche ha detto di aver paura di Filippo»

«Giulia aveva confidato alle amiche di aver avuto paura di Filippo in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla». Lo ha detto Elena Cecchettin, sorella di Giulia, scomparsa da sei giorni insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta parlando a Storie Italiane su Rai1.

«Avendo parlato con persone vicine a Giulia ed essendoci anche confrontati su quello che Giulia ci diceva, è emerso che con loro aveva parlato di aver avuto paura di Filippo. Che dopo certi episodi aveva scritto "Non era mai successo, ma mi ha fatto veramente paura, sia per le parole che i gesti che ha usato”, per poi minimizzare sui gesti dicendo “ma no, non è niente”. Però in più occasioni ha detto di essere preoccupata, cosa che non mi aveva mai detto direttamente, forse perché pensava che potessi essere troppo protettiva nei suoi confronti», ha detto Elena.

L’episodio raccontato dalle amiche

«C'è questo episodio che mi è stato riferito», ha proseguito, «dovevano trovarsi con il gruppo dell'università verso una certa ora, ma dati gli orari dell'autobus Giulia sarebbe arrivata a Padova prima, e quindi avrebbe occupato il tempo facendo delle commissioni. Filippo si era offerto di accompagnarla in macchina ma lei aveva risposto di no, che preferiva stare da sola e di vedersi direttamente all'appuntamento con gli altri. Ma nonostante questo lo aveva trovato ad aspettarla alla fermata dell'autobus a Padova. Quindi lui aveva deciso di presentarsi nonostante la sua presenza non fosse richiesta».

Anche la nonna di Giulia ha raccontato alle telecamere del programma che la nipote in più di un'occasione le aveva confidato di essersi lasciata e ripresa con Filippo perché lui era «troppo geloso» e le «stava troppo addosso».

Elena ha quindi voluto mandare un messaggio alle ragazze: «Sperando che le cose finiscano bene, è importante dire alle ragazze, se vi riconoscete in episodi simili o in situazioni dove non vi sentite sicure, vi sentite pressate, schiacciate o sentite che la vostra libertà non è piena a causa di un partner o di una persona che fa parte della vostra vita, chiedete aiuto, perché non c'è nulla di male nel chiedere aiuto ed è meglio prevenire una situazione spiacevole piuttosto che farci i conti dopo».