Ragazzi scomparsi: la Protezione civile palmo a palmo cerca tracce di Giulia e Filippo

I volontari della Protezione civile messi in campo dalla Prefettura stanno battendo palmo a palmo, carreggiate e fossi laterali di alcune strade di Riviera del Brenta e Miranese indicate dagli investigatori che stanno conducendo le indagini sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Il personale addestrato della protezione civile sta cercando elementi indicati dai carabinieri, che raccolgono ed elaborano ogni segnalazione. Inutile chiedere quali siano questi elementi riconducibili ai due ragazzi: i volontari hanno l'ordine di non dirlo (video P.Zaffaina / Agenzia Pòrcile)

01:04