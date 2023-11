Ragazzi scomparsi, i sommozzatori dei vigili del fuoco lungo i canali

In campo da giovedì all’alba 60 volontari della protezione civile. Stanno battendo palmo a palmo una zona a Vigonovo. Altre squadre di ricerca si sono concentrate sul Naviglio Brenta a Paluello di Stra e nella zona industriale di Fossò. Qui vengono analizzati i filmati delle telecamere. Ambasciata italiana in Austria mette in allarme i nostri consolati