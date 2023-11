Giovanni: "Vi racconto chi è mia cugina Giulia, la persona più buona del mondo"

Animatrice del Grest, truccabimbi, una passione per i bambini che vuole continuare a coltivare andando alla Comix di Reggio Emilia per diventare disegnatrice di cartoni per i più piccoli. Ecco il bellissimo ritratto di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa sabato a Vigonovo, fatto da chi le è sempre stato vicino e che l'aspetta mentre proseguono le ricerche di lei e .fi Filippo Turetta (Video Francesco Furlan)

00:39