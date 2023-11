Vongole e granchi privi di etichettatura, 19 quintali sequestrati e 6 mila euro di sanzioni

Diciannove quintali di prodotto ittico sequestrato per prevenirne la somministrazione, in ragione della potenziale pericolosità per il consumo, e 6 mila euro di sanzioni. E’ il bilancio di una settimana di controlli del personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Chioggia sotto il coordinamento della Direzione marittima di Venezia, condotte tra Venezia, Chioggia e Rovigo.

Lunedì 14 novembre, durante un controllo in un’impresa dell’ingrosso a Bosco Mesola, sono stati rinvenuti quattro quintali di vongole “lupino” prive di etichettatura provenienti da Pila di Porto Tolle. L’accertamento ha condotto alla contestazione al centro di depurazione e spedizione molluschi di sanzione amministrativa di 1.500 euro con il contestuale sequestro di tutto il prodotto.

Alcuni sacchi di vongole sequestrate

Ad Ariano del Polesine, presso una piattaforma logistica, sono stati ritrovati sette quintali di granchi, privi di etichettatura e tracciabilità, di proprietà di un commerciante abusivo che si era affidato alla ditta di deposito per successiva commercializzazione ad impresa campana. L’infrazione rilevata è stata contestata all’abusivo, con l’applicazione di sanzione amministrativa di 1.500 euro, oltre al sequestro dell’intero quantitativo di granchi.

Martedì la Capitaneria di Chioggia ha provveduto al rigetto in mare dei quattro quintali di vongole, poiché ancora vive.

Mercoledì 15 novembre presso la medesima piattaforma logistica di Ariano del Polesine, è stato sottoposto a controllo un veicolo proveniente da Venezia, trasportante oltre otto quintali di vongole veraci, per la maggior parte da diverse zone lagunari di allevamento, e, per la restante, frutto della pesca in laguna (50 chili), tutte prive di etichettatura, e senza la possibilità di ricostruirne la provenienza. Anche in questo caso per le due partite di prodotto sono state accertate violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità, con l’applicazione di sanzioni per 3 mila euro. Giovedì mattina tutto il prodotto è stato rigettato in mare.

Proseguono i controlli della Guardia Costiera sulla filiera ittica, in ogni sua fase, a tutela della salute pubblica, degli stock ittici, e della leale concorrenza tra gli operatori commerciali del settore.