Telecamere per trovare Giulia. Ma quelle stradali riprendono solo i numeri di targa

«Oggi è impensabile eludere tutta una serie di telecamere e occhi elettronici posti a controllo di strade e paesi. Eppure a quanto pare, in questo caso, sta avvenendo se non è stata ancora trovata l’auto del ragazzo», riflette sconsolato il criminologo Gianni Spoletti, esperto di cold case e di sistemi elettronici per trovare persone scomparse.

«I sistemi di telecamere e di come possono essere impiegate in Italia per la ricerca di persone rende meno efficace il loro utilizzo anche potenzialmente hanno un efficacia straordinaria.

I limiti nascono dalla stessa filosofia che ha spinto i vari enti proprietari a installarle: dovevano servire a verificare se un’auto circolava con l’assicurazione, se era stata rubata o magari se era bloccata perché sequestrata.

A questo si deve aggiungere che in Italia per la legge sulla privacy le telecamere non possono riprendere frontalmente i veicoli, ma solo la targa posteriore. Quindi non possiamo sapere chi c’era a bordo di un’auto che si cerca se viene intercettata». «La ripresa frontale invece è permessa negli Stati Uniti», spiega Spoletti, «e questo è molto utile».

Gli occhi che leggono la targa in genere sono gestiti dal Comune del territorio dove si trovano, dall’ente proprietario della strada o da un consorzio di comuni. Questi mettono a disposizione delle forze di polizia i dati che il sistema raccoglie grazie al lettore di targhe.

I programmi più evoluti che gestiscono questi sistemi consentono anche di collegare, dopo averla inserita, una targa ad un alert. Quando l’auto o un altro veicolo con quella targa transita davanti alla fotocamera con il lettore, l’alert segnala al gestore del sistema il transito.

Ma la stessa segnalazione immediata può essere inviata ad un indirizzo mail oppure a un numero telefonico. Questi possono essere della forza di polizia che ha chiesto di inserire il numero di targa ricercato. Ecco che allora le ricerche sul territorio possono scattare immediatamente.

Tornando al caso di Filippo e Giulia, questo “scattare” non è stato possibile perché quando l’auto è transitata alle 9 del mattino di domenica a Ospitale, sopra Cortina, la targa non era ancora stata inserita.

Infatti non era ancora disponibile in quanto in quei momenti i famigliari dei ragazzi stavano sporgendo denuncia per la scomparsa. Poco dopo essere stato inserito il dato ecco che il sistema evidenzia che l’auto con quella targa è transitata a Ospitale intorno alle 9. Troppo tardi per poter intervenire pere intercettare il veicolo.

Quando si parla della statale Alemagna si deve pensare ad una delle prime smart road del nostro Paese. I sistemi di rilevamento e comunicazione lungo la strada sono tra i più moderni che ci sono in circolazione.

«Ma nonostante questi i sistemi possono avere dei limiti oggettivi nell’essere efficienti», dice ancora Gianni Spoletti. «Infatti ci possono essere problemi di definizione della telecamera, soprattutto nelle ore notturne o in occasioni di maltempo come nevicate e forti piogge. Senza dimenticare che la targa può essere sporca e poco leggibile o la stessa telecamera può avere la lente sporca. Ma questi sistemi sono efficaci soprattutto se i dati per le ricerche vengono inseriti il prima possibile e c’è condivisione di informazioni»