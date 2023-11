La strage del bus a Mestre, la Procura dispone una nuova perizia sulla scatola nera

Le cause della strage del bus di Mestre, che ha provocato 21 vittime, restano ancora sconosciute. E così ecco che – dopo l’autopsia sul corpo del conducente del bus della Linea, quella sulle telecamere del mezzo e quella sul guardrail – nei giorni scorsi la Procura di Venezia, con la pubblico ministero Laura Cameli, ha disposto una nuova perizia.

La seconda scatola nera

Lunedì 20 novembre prossimo infatti il consulente Nicola Chemello dovrà svolgere una copia forense dell’hard disk della seconda scatola nera del mezzo, quella per intenderci che dovrebbe aver conservato i dati relativi a velocità, frenate e altri dati telemetrici del bus prima e dopo l’impatto. Allo stesso ingegnere Chemello è stata affidata anche la perizia sulla “prima” scatola nera, quella cioè da cui devono essere estratti i video registrati dalle due telecamere interne al mezzo e dalla telecamera posta sulla parte frontale dell’autobus.

«Nessuna perizia meccanica è stata ancora fissata, invece, sull’autobus», aggiunge l’avvocato Paola Bosio, che insieme a Barbara De Biasi e Giovanni Coli difende due dei tre indagati, e cioè i dirigenti comunali Roberto di Bussolo e Alberto Cesaro, rispettivamente dirigente del settore Viabilità terraferma e Mobilità del Comune e responsabile del servizio Manutenzione viabilità della terraferma del Comune. Il terzo ad essere stato iscritto nel registro degli indagati è Massimo Fiorese, 63 anni, amministratore delegato de «La Linea», difeso dall’avvocato Massimo Malipiero.

Si va quindi definendo il percorso investigativo per far luce sulla tragedia di Mestre. Con gli accertamenti svolti sul cavalcavia da Placido Migliorino la scorsa settimana, è terminata la prima fase delle perizie chieste dalla Procura di Venezia. E se nel frattempo non ne verranno chieste altre, nei primi mesi del prossimo anno si conosceranno tante risposte alle domande che ci sono sulla strage. Migliorino ha 120 giorni per rispondere ai quesiti legati al cavalcavia e al guardrail.

La relazione del perito entro febbraio

La relazione del perito dovrebbe essere sul tavolo del magistrato nella prima settimana di febbraio. Del resto è la più complessa e lunga. Ma potrebbe essere quella che fa finire sul libro degli indagati altre persone. Non si conosce ancora l’esito dell’autopsia sul corpo dell’autista del bus precipitato. Questo perché dopo la prima parte dell’esame è stato posto un nuovo quesito da parte della Procura agli specialisti di Padova. La nuova perizia riguarda sempre il cuore di Alberto Rizzotto, l’autista deceduto nello schianto. L’accertamento chiesto alla cardiologa Cristina Basso dovrà verificare la presenza di eventuali “elementi patologici” a carico dei vasi coronarici, e/o del tessuto miocardico”.

Questa relazione è previsto che arrivi a inizio del prossimo anno. Già estratti, infine, i dati del cellulare dell’autista. Un tassello dopo l’altro, dai risultati delle perizie dipende la ricostruzione esatta e l’accertamento delle responsabilità dell’incidente del 3 ottobre. —

