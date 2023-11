Campioni di sangue prelevati alla sorella di Giulia per confronto con chiazze trovate

Secondo quanto si apprende un campione del sangue è stato prelevato dalla sorella di Giulia per individuare il Dna da confrontare con le chiazze di sangue trovata sull'asfalto in via Prima strada industriale, nella zona industriale di Fossò ad alcune centinaia di metri dal luogo in cui Giulia e Filippo sono stati visti litigare sabato sera, prima della loro scomparsa.

Mercoledì i carabinieri di Vigonovo hanno chiesto al padre di Giulia Cecchettin di poter visionare il pc in cerca di tracce utili al ritrovamento dei due giovani scomparsi da sabato sera.