Alla ricerca di Giulia e Filippo. Smartphone staccati e contanti in tasca. Così si diventa invisibili

Sembra impossibile che in un’epoca in cui la tecnologia ci segue ormai ovunque una persona possa sparire così. Eppure è quello che sta succedendo proprio in queste ore.

Un ragazzo di 22 anni, Filippo Turetta, è scomparso insieme alla sua ex fidanzata Giulia Cecchettin ormai da sabato sera. I due da più di quattro giorni sono irreperibili. Quello che si sa è che l’auto con la quale si sono allontanati, una Fiat Grande Punto nera targata FA015YE, è passata per le località di Ospitale di Cortina, San Candido, nel Trevigiano e nel Pordenonese.

Eppure sia Filippo che Giulia (ammesso che la ragazza sia con l’ex fidanzato), hanno entrambi un telefono cellulare. I luoghi attraversati dall’auto sono sicuramente pieni di telecamere di videosorveglianza, comunali, ma anche private.

E poi in 4 giorni devono per forza essersi fermati, per fare rifornimento, bere, mangiare, espletare bisogni fisiologici. Possibile che nessuno li abbia incontrati? Che nessuno li abbia riconosciuti?

Cellulare

I telefoni cellulari di Filippo e Giulia risultano spenti da sabato sera. L’ultimo messaggio mandato dalla ragazza alla sorella Elena è delle 22.43. Poi più volte familiari e amici hanno provato a contattarli, a mandare messaggi, ma senza mai ricevere risposta. Entrambi gli apparecchi risultano spenti. Ma è possibile rintracciare un telefono seppur spento? La risposta è no, purtroppo.

Ogni cellulare è in possesso di un segnale Gps, ma il localizzatore deve risultare attivo affinché si possa riuscire a individuarlo. L’unica cosa che si può fare è risalire all’ultima posizione utile, quando il dispositivo era ancora acceso e attivo.

I carabinieri, come si fa sempre in questi casi, oltre ad aver acquisito il computer dei due ragazzi, hanno anche acquisito i tabulati telefonici dei due telefoni, tramite i quali vengono individuate le celle telefoniche. Questo però sempre finché il cellulare rimane acceso.

Bancomat

È chiaro che da sabato ad oggi i ragazzi devono aver avuto bisogno di denaro. Per fare rifornimento all’auto (più pieni, considerato il continuo viaggiare della vettura) e per mangiare.

Questo denaro l’hanno con loro? In contanti? Oppure c’è stata la necessità di fermarsi a qualche sportello bancomat, o anche di effettuare gli stessi pagamenti con la carta?

Tutti movimenti, questi, di cui rimarrebbe traccia. Nei conti bancari, scandagliati dai carabinieri, la prima cosa che si cerca è il movimento di denaro dal momento della scomparsa.

Evidentemente ad oggi non sono stati trovati elementi utili. Forse Filippo ha con sé soldi in contanti e non ha avuto bisogno di prelevare o di usare il bancomat. Ma allora con quanti soldi è uscito di casa? E forse del denaro ce l’ha anche Giulia.

Testimoni

Ma è possibile che non siano arrivate segnalazioni di avvistamenti di Filippo o di entrambi i ragazzi? Se hanno mangiato, come dovrebbe essere, avranno comprato il cibo in un bar, in un negozio, o in un autogrill.

Qualcuno deve averli serviti, eppure nessuno si è fatto avanti. Così come per il rifornimento. La Grande Punto è a metano. Per fare rifornimento c’è bisogno dell’assistenza di un addetto alla stazione di servizio. Ma anche in questo caso nessun avvistamento segnalato.

Filippo, alla guida dell’auto, deve poi essersi fermato se non altro per riposare, dormire qualche ora. Nessun passante ha notato l’auto parcheggiata di cui da giorni gira descrizione e targa? Pare di no. O forse il ragazzo sta bene attento a non farsi vedere in volto?

Telecamere private

L’auto nel suo apparente girovagare è sicuramente incappata sotto gli occhi elettronici di telecamere di videosorveglianza private, di aziende, case, distributori di carburante.

Le immagini dovrebbero però essere controllate dai proprietari dell’impianto di videosorveglianza o dalle forze dell’ordine su richiesta.

Il Gps in auto

Infine molte auto hanno installato, spesso tramite l’assicurazione, un Gps grazie al quale è possibile monitorare il veicolo in tempo reale. Si tratta di un piccolo oggetto che funziona grazie a un segnale satellitare. Se la Fiat Grande Punto ce l’avesse, localizzarla sarebbe molto facile. Evidentemente però questo dispositivo non c’è.