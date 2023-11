Ragazzi scomparsi, passata al setaccio la vita di Giulia: i carabinieri esaminano i computer

Per la famiglia di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni scomparsa da sabato insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, quella di mercoledì 15 novembre è stata un’altra giornata sospesa tra angoscia e speranza. La sorella maggiore, Elena, è stata convocata in mattinata nella caserma dei carabinieri di Vigonovo che si trova a un paio di minuti a piedi dalla casa di famiglia. Poco dopo l’hanno raggiunta anche il papà Gino con il fratello minore.

I dettagli

La convocazione di tutti e tre i membri della famiglia poteva essere interpretata come un punto di svolta nelle indagini coordinate dal comando provinciale dei carabinieri di Venezia. Una svolta che però non è arrivata. «Normali riunioni per fare il punto della situazione e cercare di non perdere dettagli che potrebbero essere utili per rintracciare i due ragazzi», fanno sapere fonti investigative che si stanno occupando del caso.

Un incontro che è durato circa tre ore. Il padre di Giulia è uscito pochi minuti per ritornare a casa in auto, accompagnato dal cognato Andrea Camerotto, a prendere un pc portatile, un pc grigio metallizzato a uso famigliare utilizzato anche da Giulia, e portarlo in caserma a disposizione degli investigatori.

Gino Cecchettin, dopo essere tornato a casa, insieme ai figli, ha spiegato ai giornalisti: «Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono ma altri elementi sulle ricerche a me non li hanno dati. Le forze dell’ordine sono al lavoro, ci mantengono informati per quello che possono dirci, ma ad oggi non ci sono nuove notizie». Il papà di Giulia ha deciso poi di rinnovare l’appello a segnalare l’auto: «Chi vede l’auto ci avvisi».

Ragazzi scomparsi, il papà di Giulia: "Non perdiamo la speranza"

E ancora ha cercato parole speranza per sconfiggere la paura: «Non dobbiamo mai perdere la speranza che Giulia possa tornare ancora qui con noi. Giulia deve tornare a casa». Il papà ha anche detto di non avere, neppure in base alle abitudini di sua figlia Giulia e di Filippo, la minima idea di dove i due ragazzi possano trovarsi in questo momento.

La Noalese

Intanto l’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato la strada regionale Noalese per oltre tre ore. Dalla provincia di Venezia a quella di Treviso, sopra ai corsi d’acqua che la costeggiano in cerca di auto che potessero destare sospetti perché abbandonate. Le ricerche della Fiat Grande Punto di colore nero di Filippo Turetta, il 15 mattina, si è svolta così.

Cercare quell’auto e trovarla vuol dire anche ritrovare o avere una traccia di Filippo e di conseguenza di Giulia Cecchettin, gli ex fidanzati scomparsi nel nulla sabato sera dopo aver cenato al McDonald’s della Nave De Vero di Marghera. Quattro le auto individuate perché potevano essere la vettura ricercata e che erano state lasciate in zone non frequentate e quindi sospette. Ma tutti gli accertamenti sono risultati negativi.

La quarta giornata di ricerche è continuata nel pomeriggio lungo il Brenta tra Fossò e Vigonovo, paese quest’ultimo dove vive Giulia. Ricerche in acqua a bordo di un gommone e poi lungo le rive. In questo caso si cerca un corpo. Una ricerca che, spiegano i carabinieri, è fatta più per non lasciare nulla al caso, che per la convinzione che la vicenda sia finita in tragedia. Le ricerche, da due giorni, sono state esteso anche nelle province di Treviso, Belluno, Bolzano e Pordenone. Zone che la Grande Punto avrebbe attraversato dopo essersi allontanato dalla Riviera.

Posti di blocco

Sempre mercoledì 15 mattina i vigili del fuoco e le forze di polizia di queste zone hanno puntato la loro attenzione nei confronti di auto di colore nero che potevano essere quelle di Filippo e hanno organizzato posti di blocco in punti strategici. Inoltre, come a Zero Branco, i pompieri hanno controllato alcune aree adiacenti alla Noalese segnate da corsi d’acqua. L’auto continua ad essere ricercata in varie province e non si esclude possa essere finita in Austria dopo essere transitata da Ospitale sopra Cortina e da San Candido in val Pusteria, domenica mattina.

Anche perché una volta raggiunto San Candido o l’auto tornava indietro oppure si dirigeva in Austria lungo la valle della Drava. Ora le indagini potrebbero essere indirizzate anche in questa area.

Posizioni diverse

Mentre perde di consistenza la possibilità che l’auto sia transitata da Pordenone e da Fiume Veneto, martedì 14 mattina. Questo avrebbe significato che Filippo era ancora in Italia e in grado di muoversi. Il pubblico ministero veneziano, titolare dell’indagine, Andrea Petrone, ha precisato che la segnalazione della presenza nei pressi della stazione ferroviaria di Pordenone alle 5 del mattino, non ha trovato alcun riscontro positivo, anche se la segnalazione era circostanziata. L’unico passaggio nel Pordenonese, come ha spiegato ieri il comandante provinciale dei carabinieri di Pordenone, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Caneva. Qui l’auto poi si è diretta verso il Bellunese e quindi verso Cortina.