Oggi la discussione della tesi di Giulia, il suo nome tolto dalla lista. «Che gioia sarebbe vederla»

Il nome di Giulia Cecchettin non è stato ufficialmente inserito nella lista dei laureandi in Ingegneria biomedica della sessione di questa mattina. «Mancano tutti i passaggi formali per poter procedere correttamente con la prassi e ammetterla alla discussione», è la posizione del Dipartimento, che però apre a una possibilità: «Viste le circostanze straordinarie saremmo disposti e felici di fare un’eccezione. Se Giulia si presentasse, certo i professori sarebbero lieti di ammetterla alla discussione della tesi».

Nonostante la tesi fosse stata ufficialmente consegnata alle 17.12 di sabato pomeriggio, appena qualche minuto prima di uscire di casa insieme all’ex Filippo Turetta, Giulia ha saltato l’ultima tappa fondamentale prima della discussione della tesi: la presentazione. Si tratta del documento in cui ogni studente prepara l’esposizione del proprio elaborato, in modo da poter avere un percorso logico da seguire durante la discussione.

Generalmente la presentazione andrebbe consegnata una settimana prima della laurea, ma nel caso di Giulia la relatrice, Silvia Todros, aveva acconsentito a posticipare il termine ultimo a lunedì mattina. È probabile che ci avrebbe lavorato tra sabato sera e domenica, magari proprio con l’ex fidanzato.

I due si erano infatti conosciuti sui banchi universitari, e nonostante la loro relazione si fosse conclusa in agosto, avevano continuato a frequentarsi. Forse è proprio con l’ex, Filippo, che Giulia voleva completare quella cruciale presentazione.

Questo troverebbe ragione nel fatto che il computer della studentessa di 22 anni non è stato ritrovato, avvalorando l’ipotesi che lo avesse portato con sé subito dopo aver inviato la tesi alla relatrice. Ma in assenza di Giulia è impossibile avere risposte certe. L’unica certezza è che l’appuntamento di lunedì mattina è saltato, la casella mail del Dipartimento è rimasta senza risposte, spiegazioni o giustificazioni della mancata consegna della presentazione.

La stessa professoressa Todros, specializzata in Ingegneria industriale, gli scorsi giorni aveva spiegato che nel caso delle lauree triennali difficilmente tra relatori e studenti si creano rapporti di conoscenza. Allo stesso tempo aveva anche espresso grande preoccupazione per la studentessa. Stando alla prenotazione preventiva della sessione di laurea, il documento provvisorio pubblicato dal Dipartimento con le graduatorie delle giornate di lauree, Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi alle 8.30 di questa mattina. A causa dell’iter incompleto il suo nome non è stato aggiunto alla lista definitiva