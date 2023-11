Nuovo ingresso all’oasi Wwf e il padel di Jimmy Ghione, rinasce un’area di Noale

Fino a poco tempo fa per gli sportivi dilettanti era d'obbligo appuntarsi sull'agenda il “martedì calcetto” giusto per non sentirsi in colpa per qualche chiletto di troppo ma anche per socializzare con gli amici. Ora, invece, furoreggia il “martedì padel”, il nuovo sport che sta letteralmente impazzando in tutta Italia, meno impattante a livello fisico e aperto a tutti, grandi e piccini, uomini e donne. E i campi spuntano ovunque come funghi, realizzati anche da nomi di grido del jet set nazionale. Uno di questi è stato Jimmy Ghione, uno degli inviati di “Striscia la Notizia”, il quale, assieme all'imprenditore noalese Alberto Baban ha aperto Oasj, una struttura dedicata al padel nei pressi dell'Oasi ex cave di Noale.

Sabato 18 novembre alle 10.30 verrà inaugurato il nuovo accesso all'Oasi naturalistica ex Cave, in collaborazione con il WWF, in via Ongari all'incrocio con via De Pol a Noale, alla presenza della sindaca Patrizia Andreotti, della vice e assessora all'Ambiente Alessandra Dini e Martina Bano del WWF. Per l'occasione è prevista una passeggiata guidata e una mostra fotografica.

Il nuovo ingresso all'oasi Wwf ex cave di Noale

«Abbiamo pensato a ogni minimo dettaglio per creare un circolo assolutamente futuristico» spiega Ghione «La gente che ha iniziato a frequentare la nostra “Oasj” dice di vedere in questi spazi qualcosa di nuovo. Siamo molto contenti, l'obiettivo era anche questo, dare qualcosa in più ai nostri utenti. Le cose stanno andando bene, i campi sono pieni e noi ne siamo molto orgogliosi. Il Veneto è una regione in cui si lavora tanto e ti viene voglia di investire, da questo punto di vista è straordinario».

Il centro è dotato di sette campi, tutti forniti da Italian padel, con manto testurizzato, di cui tre sono outdoor, il centrale sarà contornato di tribune realizzate su terrapieni erbosi ed alberati. Quattro sono i campi indoor, coperti da una struttura in legno lamellare completamente bianca. La guida del centro sportivo è stata affidata a Cristiano Manzi. Il centro, affiliato Fitp, avrà una Academy guidata da maestri e istruttori qualificati, che proporrà corsi anche per i meno giovani, singoli o di gruppo.