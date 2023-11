Il commento / L’importanza di Mattarella alla Fenice

L’ha annunciato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, quindi è ufficiale: Sergio Mattarella interverrà alla “prima” della Fenice, venerdì 24. Beninteso sempre che la prima si faccia perché pende una minaccia di sciopero nazionale che ne ha già fatte saltare un paio (Salvini ogni tanto non potrebbe precettare pure orchestrali e coristi?). Gli va anche bene: l’opera, Les contes d’Hoffmann di Offenbach, è un capolavoro; lo spettacolo è griffato Damiano Michieletto, il geniale regista d’opera; la compagnia, sulla carta, è eccellente e quanto al direttore pazienza, non si può avere tutto. Però che il Presidente onori con la sua presenza l’inaugurazione di un teatro d’opera non è soltanto un dato di cronaca.

E nemmeno un’occasione mondana oppure, peggio, un atto di routine, tanto più che la prima stagionale è un atto formale, poiché ormai i teatri, per fortuna, non chiudono mai, al massimo per le sacrosante ferie agostane. No: il Presidente alla Fenice è un simbolo, e i simboli sono importanti. È il riconoscimento che questi teatri meravigliosi e fragilissimi, e a Venezia ne sanno qualcosa, gloriosi e costosi, di una bellezza bizzarra e insensata sono molto di più che un luogo di spettacolo e, scusate la parolaccia, di cultura.

Sono il luogo dove si è formata l’identità nazionale, dove siamo diventati quello che siamo, dove per generazioni, per secoli un popolo si è ritrovato e riconosciuto, si è fatto comunità, identità, polis. E, attenzione: tutto il popolo, non solo i privilegiati. Perché una delle caratteristiche dell’opera in Italia è stata quella, come insegnava Gramsci, di essere autenticamente nazionalpopolare, di realizzare l’utopia della grande arte di tutti e per tutti. E infatti i nostri teatri sono concepiti perché ci sia posto per ogni classe sociale. Con tutte le differenze e insofferenze di casta, certamente.

Ma se l’aristocrazia e le classi dirigenti hanno i palchi, e la platea è una terra di nessuno (dove, ricordiamolo, ancora a metà Ottocento si sta in piedi, deambulando tranquillamente con il cilindro in testa, per la gioia di chi è dietro), per il popolo c’è il loggione: meno comodo, meno prestigiose, ma c’è. In questa passione comune, che trasformava l’Italia in una specie di festival di Sanremo full time, dove il principale argomento di conversazione e d’interesse era il teatro, e in particolare il più italiano dei teatri, quello d’opera, si forma l’identità nazionale, anche senza dover star qui a indagare se sia il melodramma ad aver reso melodrammatici gli italiani o se gli italiani l’abbiano inventato appunto perché lo erano già (una disputa che ricorda molto quella sulla precedenza dell’uovo o della gallina). Anche perché, in un Paese dove ogni trenta chilometri cambia tutto, lingua, cucina, mode, modi, costumi, consumi, da Trento ad Agrigento i teatri erano tutti uguali e ci si ascoltavano le stesse opere nella stessa lingua, infatti un italiano letterario che nessuno ha mai davvero parlato.

In questi tempi di sovranismo un tanto al chilo e di “identità” evocata a proposito ma soprattutto a sproposito da maestri del prêt-à-penser (pronti in particolare a occupare poltrone, si direbbe), questi piccoli dettagli storici sono forse da ricordare. Che il Presidente della Repubblica vada a sedersi nel palco centrale della Fenice non è un atto dovuto ma un atto voluto, per ricordare a questo Paese smemorato che è lì, fra quei velluti e su quelle scene, che si è fatta la sua storia. Quella migliore, almeno.