Gli amici e i compagni di squadra di Filippo. «Non è da lui, gli mandiamo messaggi perché torni»

«Domenica sera appena sono venuto a conoscenza della notizia mi sono preoccupato e ho inviato un messaggio sul telefonino di Filippo, la stessa cosa hanno fatto anche i miei compagni di squadra ma nessuno ha ricevuto risposta». A parlare è Nicolò Bronzato, capitano della Libertas Volley Torreglia, dove gioca nel ruolo di schiacciatore. Squadra di cui ha fatto parte fino all’estate del 2022 Filippo Turetta.

Il papà di Filippo: "Giulia era tranquilla con lui, io le parlavo e non mi ha mai detto nulla"

«Pippo ama la pallavolo, era un bravo centrale, quando ha deciso di smettere per dedicarsi agli studi universitari ci è molto dispiaciuto, ha lasciato in quel ruolo un vuoto importante anche perché di pallavolisti centrali bravi come lui non ce ne sono tanti in giro.

Era ligio agli allenamenti, credo non ne abbia saltato uno da quando è diventato titolare della prima squadra. Sia il sottoscritto che l’allora presidente della società Zecchino Gennaro avevamo cercato in tutti i modi di trattenerlo, abbiamo insistito fino all’inizio del campionato di prima divisione 2022-2023 ma non c’è stato nulla da fare».

Il capitano Bronzato ricorda i momenti belli passati assieme al suo compagno di squadra, soprattutto dopo le partite giocate in trasferta. «Filippo è un ragazzo molto riservato che ama la vita, all’epoca stravedeva per la sua ragazza che lo seguiva alle partite, quello che sta facendo per come lo conosco è strano, non è nelle sue corde.

È quanto pensano anche i compagni di squadra che in queste ore stanno vivendo nell’ansia. Il volley è lo sport che ha praticato fin da adolescente, ricordo le pizze mangiate insieme alla fine delle gare in trasferta. Si rideva, si scherzava, si scaricavano le tensioni della partita. Si faceva festa quando si vinceva e ci si consolava quando si usciva sconfitti».

Come tutti in paese, anche i giocatori della Libertas Volley, attendono con ansia notizie dei due giovani scomparsi nel nulla dalla sera di sabato scorso dopo aver trascorso qualche ora insieme in un locale di Marghera.

«Noi giocatori di pallavolo continuiamo a inviare messaggi sul telefonino di Filippo nella speranza che si faccia vivo, ma ormai abbiamo perso la speranza», conclude Bronzato. Filippo qualche anno fa aveva frequentato un corso di orientering, forse per muoversi con più sicurezza sui sentieri dei Colli Euganei dove spesso nel tempo libero andava a camminare assieme alla fidanzata Giulia, prima della fine del loro rapporto, e in montagna, sulle amate Dolomiti.