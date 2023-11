Il papà di Giulia torna dai carabinieri con in mano un computer

Gino Cecchettin, il papà della ragazza scomparsa sabato dopo essere stata apparentemente trattenuta a bordo dell'auto da Filippo Turetta, è stato invitato in caserma dai carabinieri assieme alla moglie al fratello di Giulia. Mentre proseguono le ricerche proprio nella zona vicino a casa di Giulia, con i familiari i carabinieri hanno ricostruito il passato della ragazza. Poco dopo il papà è uscito e rientrato a casa, ma ha fatto ritorno in caserma dopo pochi minuti, portando con sé un computer portatile che è stato indicato da persone che hanno familiarità con l'indagine come appartenente alla figlia. (Video Paolo Zaffaina / Agenzia Pòrcile)

00:32