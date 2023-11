Caso dei ragazzi scomparsi. Al tramonto le squadre sospendono le ricerche a Fossò

Un'altra giornata è passata sena aver avuto notizie o tracce di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ragazzi scomparsi dopo che l'auto in cui erano a bordo è stata vista per l'ultima volta sabato notte da un testimone che ha sentito distintamente una ragazza urlare all'interno. Le ricerche, concentrate attorno alla zona industriale di Fossò, dove sono state trovate tracce di sangue che sono state inviate in laboratorio, e a Paluello di Stra sono state aggiornate a giovedì. (Video Lorenzo Pòrcile)

01:03