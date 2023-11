La zia di Giulia: «Filippo non voleva si laureasse prima di lui, doveva essere una festa condivisa»

«La laurea di Giulia era una festa per lei e forse non lo era per Filippo perché non avrebbero più condiviso insieme gli stessi momenti, gli stessi spazi. Forse voleva che lei non si laureasse, voleva che si laureassero insieme».

È la zia di Giulia, Elisa Camerotto, a fornire questa chiave di lettura sulla sparizione dei due ragazzi. Perché se c’è una cosa di cui è certa è che Giulia non si sarebbe mai allontanata di sua volontà. «Forse lei adesso sta cercando di assecondarlo, di spiegargli costa sta succedendo».

«L’obiettivo di Giulia era la laurea», prosegue la zia, «e poi intraprendere il percorso di illustratrice, da metà ottobre stava già frequentando una scuola a Reggio Emilia. Giulia però sapeva che è un mondo difficile e per questo prima aveva deciso di laurearsi in ingegneria biomedica perché pensava che comunque fosse una sicurezza per trovare un posto di lavoro».

Anche lo zio, Andrea, crede che l’imminente laurea di Giulia possa avere giocato un ruolo in quello che è successo sabato sera. «Può essere che Filippo abbia fatto questo per laurearsi negli stessi tempi e non vederla andare via dall’Università. Va bene comunque, si laureerà più avanti, basta che tornino tutti e due, faremo la festa per tutti e due. Anche Filippo merita la sua festa di laurea».

Giulia si sarebbe dovuta laureare giovedì 16 in Ingegneria biomedica al Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università di Padova. L’appuntamento era per le 8.30, sarebbe stata la prima dell’elenco della sessione di laurea. Poi ci sarebbe stata la festa con i familiari, sabato invece quella con gli amici che le avevano già preparato il papiro per festeggiarla.