Ex fidanzati veneti scomparsi, l’auto di Filippo filmata a Pordenone. Lui è vivo, nessuna traccia di Giulia

La Fiat Grande Punto di colore nero di Filippo si sarebbe rimessa in movimento. Dopo le segnalazioni di domenica nell’Alto Bellunese arriva una segnalazione da Pordenone. E in questo caso dettagliata: l’auto sarebbe transitata ieri, intorno alle 5 del mattino, nei pressi della stazione ferroviaria della città friulana. Nemmeno dieci minuti dopo, il transito a Fiume Veneto.

Poi nessun’altra segnalazione. Le indicazioni sono precise e quindi non si spegne la speranza di trovare in vita i ragazzi. Speranza che, del resto, non si è mai spenta nei familiari di Giulia e di Filippo. Anche se diversi altri elementi fanno pensare a ben altro.

Mentre i passaggi di martedì a Pordenone sono accertati, risultano negativi gli “avvistamenti” e le segnalazioni di lunedì nella zona compresa tra Sacile e la Pedemontana pordenonese. Indicazioni che avevano convinto i carabinieri di Venezia, che si occupano delle indagini, a utilizzare l’elicottero dei vigili del fuoco per verificare la presenza della vettura in zona, soprattutto lungo la strada pedemontana. Ma l’auto segnalata non era quella del giovane.

Seguire gli spostamenti dell’auto in base alle segnalazioni e ai dati certi forniti dalle telecamere di sicurezza posizionate lungo le strade, è ricostruire un percorso privo di logica e senza una meta precisa. Un girovagare sulle strade del Nordest, quasi un gioco dell’oca che riporta sempre negli stessi luoghi, a cavallo tra Friuli, Veneto e Alto Adige.

"Giulia e Filippo, vi aspettiamo e vi aiutiamo": l'appello delle famiglie dei ragazzi scomparsi

La partenza di questo girovagare, per il momento salvo diverse ricostruzioni, è alle 23.15 di sabato nel parcheggio di via Isonzo a Vigonovo, dove un testimone riferisce di aver sentito un uomo e una donna litigare e quest’ultima chiedere aiuto. Da qui l’auto si allontana. Per diverse ore c’è un grande vuoto. Non ancora ricostruito nei dettagli. Come ha raccontato il papà di Giulia, l’auto sabato notte intorno alle 2.30 sarebbe transitata tra Villorba e Maserada, nel Trevigiano. Da qui, per raggiungere il primo punto di passaggio certo, a Ospitale di Cortina, la Grande Punto deve aver percorso la Pontebbana, San Vendemiano e quindi l’Alemagna.

Alle 9 di domenica mattina la prima vera certezza del passaggio dell’auto. A quell’ora transita in località Ospitale. Infatti, una telecamera legge chiaramente la targa del veicolo. Non ci possono essere dubbi. Si vede solo la targa. Non ci sono immagini che possano dire chi ci fosse a bordo.

Superata Cima Banche, l’autovettura più ricercata d’Italia scende in val Pusteria. E viene ripresa, una ventina di minuti dopo, a San Candido, in direzione Austria. Poi più nulla. Questo tragitto consente di rientrare in Italia attraverso l’Alto Friuli.

Quindi si arriva a ieri mattina e al passaggio nei pressi della stazione ferroviaria di Pordenone e poco dopo a Fiume Veneto. Anche in questo caso la direzione era l’Austria? Le strade lo consentono. Ma non c’è nessun elemento per dirlo.

Quello che è certo è che nella mattinata di mercoledì 15 sono riprese le ricerche sempre molto vicine alla casa della ragazza e all’ultimo punto in cui il cellulare di lei è stato agganciato da una cella telefonica: i vigili del fuoco che scandagliano l’area di Paluello di Stra dove già ieri i pompieri erano stati con un gommone.

Altro personale sta invece compiendo una ricerca nella zona industriale di Fossò. Qui, in via Prima strada industriale, sono state trovare tracce di sangue, ma è presto per dire se abbiamo un qualche collegamento con le ricerche.

Tutti i corsi d’acqua sono comunque su livelli molto alti e con acque torbide, fatto dovuto alle abbondanti piogge della settimana scorsa, che avevano ingrossato anche le semplici canalette.

Non si sa cosa stiano cercando esattamente le forze dell’ordine se elementi (come il telefonino di Giulia) che comprovino il passaggio dell’auto, o altre fonti di prova.

Mercoledì 15 i genitori di Giulia sono stati convocati nella caserma dei carabinieri di Vigonovo. Gino Cecchettin, il papà della ragazza scomparsa sabato dopo essere stata apparentemente trattenuta a bordo dell'auto da Filippo Turetta, è stato invitato in caserma dai carabinieri assieme alla moglie al fratello di Giulia.

Il papà di Giulia torna dai carabinieri con in mano un computer

I carabinieri hanno ricostruito il passato della ragazza. Poco dopo il papà è uscito e rientrato a casa, ma ha fatto ritorno in caserma dopo pochi minuti, portando con sé un computer portatile.

A tramonto di mercoledì le squadre hanno sospeso momentaneamente le ricerche nella zona industriale di Fossò e anche a Paluello di Stra.

Caso dei ragazzi scomparsi. Al tramonto le squadre sospendono le ricerche a Fossò

I vari gruppi sono convenuti alla caserma dei carabinieri per fare il punto della situazione e programmare l’attività per la mattina di giovedì.

Si riprenderà anche con le unità cinofile per sfruttare al massimo i cani molecolari prima che piova, nel qual caso l’utilità dei cani dei vigili del fuoco verrebbe meno.

Gli investigatori attendono di ora in ora il referto sul test del Dna sul sangue trovato in via Prima strada industriale a Fossò.

La Procura ha chiesto e ottenuto la procedura d’urgenza