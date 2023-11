Ragazzi scomparsi, test del Dna sulle chiazze di sangue trovate in zona industriale a Fossò

Le indagini stanno approfondendo anche l’aspetto legato alle macchie di sangue trovate in via V Strada, in zona industriale a Fossò, che potrebbero essere collegate alla sparizione dei due ragazzi. Il ritrovamento delle chiazze ha incuriosito gli investigatori, che hanno fatto intervenire la Scientifica già nella mattinata di lunedì.

Ma non c’è certezza fino a quando non viene fatto il test del Dna di quel sangue comparandolo con il Dna dei famigliari dei ragazzi. Potrebbe essere collegate perché qualcuno avrebbe visto sabato sera la Fiat Grande Punto di colore nero guidata da Filippo, proprio in zona industriale. Addirittura sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di una delle aziende.

Naturalmente l’esame del codice genetico non è una cosa immediata. I prelievi dei campioni delle macchie trovate in strada e sul marciapiede sono avvenuti lunedì mattina. Gli specialisti dei Ris ora avranno il compito di confrontarli con il codice genetico dei famigliari dei ragazzi. Il tempo necessario all'esecuzione di un test del Dna, in condizioni standard (due o tre soggetti viventi), è compreso tra i 3 e i 7 giorni lavorativi.

Casi complessi, essendo più laboriosi, possono richiedere un tempo leggermente più lungo. Non è chiaro come siano i campioni prelevati da terra dai carabinieri. Per campioni non standard le tempistiche potrebbero variare rispetto a quelle previste per i campioni standard anche di qualche giorno. Di certo da diversi anni il test del Dna ha consentito di risolvere diversi casi giudiziari.