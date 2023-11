Parla la sorella di Giulia, scomparsa con l’ex fidanzato: «Filippo le controllava il telefono»

«Quando domenica mattina, papà mi ha chiesto se avevo sentito Giulia mi è caduto il mondo addosso: ho subito pensato al peggio. A me lui (Filippo) non piaceva: c’erano stati episodi in cui era servito un nulla per farlo arrabbiare. Una volta addirittura Giulia era venuta a Milano con me per un concerto e lui se l’era presa con me, voleva sapere. Litigavano tanto, soprattutto dopo la chiusura del loro rapporto».

A parlare è Elena, la sorella di Giulia: è lei a sollevare il velo sui rapporti – a tratti molto tesi – tra Giulia e Filippo. Lo fa al microfono Rai de “la Vita in Diretta”.

«Possono aver litigato perché magari lui ha visto qualcosa sul suo telefono: so che glielo controllava», racconta ancora la giovane, appena tornata da Vienna, «sabato sera ci siamo scambiate messaggi, tranquilli, perché lei stava facendo delle spese per la festa di laurea».

Fa tenerezza e angoscia, sentire la voce di Giulia nell’ultimo vocale che ha spedito alla sorella sabato: “. ...mi piacerebbe trovare un vestito come quello che hai trovato tu, ma mi piacerebbe trovarlo invernale....ma tutti quelli invernali mi fanno schifo». L’ultimo momento di vita normale.

Elena dice di non sapere se ci sia stata mai violenza, oltre alla gelosia: «Avevo parlato a Giulia diverse volte, le avevo detto che se non la rendeva felice vedere una persona anche solo in amicizia, non devi farlo e non devi sentirti in dovere di farlo. Lei, però, era una persona talmente buona e non voleva ferirlo. Mi diceva. “Lui non ha nessun altro a parte me”».

«Non so cosa possa essere accaduto: lei stava prendendo i vestiti per la festa di laurea, non so se lui abbia pensato: ecco, è finita un’era, ci siamo conosciuti all’università, lei se ne va. Di sicuro lei non sarebbe mai andata via così di sua spontanea volontà», conclude Elena la sua intervista ai microfoni Rai, «io voglio solo rivederla».

La famiglia di Giulia, per voce della sorella Elena, martedì sera davanti alla casa in via Aldo Moro a Vigonovo ha fatto anche un appello a chiunque abbia visto qualcosa, invitando tutti – però – a fare segnalazioni circostanziate: «Invitiamo chi vedesse qualcosa a fare delle fotografie e, se possibile, più foto, in modo da essere sicuri della segnalazione che poi sarà utile».

L’appello della sorella – che ha ripetuto anche a microfoni spenti – è quella di fare foto in modo da poter scremare le segnalazioni. Perché di segnalazioni dei due scomparsi, della presenza dell’auto di Filippo in Veneto, in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, ne sono arrivate decine in queste ore e spesso si sono rivelate non attendibili. Andrea, lo zio della ragazza che in queste durissime giornate si è fatto più volte portavoce della famiglia, ha ribadito poi l’importanza di fotografare e prendere il numero di targa della Punto nera.