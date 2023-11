Nei disegni di Giulia il sogno di diventare una grafica. L’amica del cuore: «Stiamo preparando il papiro di laurea»

«Era su di giri per la laurea, ci ha chiesto più volte di farle un bel papiro anche perché lei è una grande appassionata di grafica e disegni. E infatti dopo la laurea vuole studiare grafica, fa dei disegni bellissimi».

Sono pubblicati sul profilo Instagram @t0rtadimele. Giulia e Giulia Cecchettin sono amiche dagli anni del liceo Tito Livio. Hanno scelto percorsi di studi diversi, ma l’amicizia è rimasta. «È la mia amica del cuore».

Giulia, che idea si è fatta della sparizione di Giulia e Filippo?

«Sono sicura che lei non si sarebbe mai allontanata da sola, in modo volontario, senza dire nulla a nessuno, senza avvisare la sua famiglia cui è legatissima. Al papà, alla sorella e al fratello. Soprattutto dopo la morte della mamma, l’anno scorso, lei si è occupata anche della famiglia. Sono convinta che sia successo qualcosa contro la sua volontà».

Quando l’ha visto l’ultima volta?

«Io e Giulia ci vediamo quasi ogni fine settimana. L’ultima volta siamo uscite insieme venerdì scorso, non il giorno prima della sparizione ma il venerdì precedente. Era tranquilla e molto contenta della laurea in ingegneria, e della festa».

Giulia è ancora iscritta nel registro delle laureande.

«In questi giorni io e gli altri amici stiamo preparando il papiro, la festa. Giulia ci tiene molto al suo papiro. Le ultime volte che ci siamo sentite ci ha detto che non vede l’ora di far festa, con la sua famiglia e con gli amici. Anche per questo dico che non può essersi allontanata volontariamente, senza dire nulla».

Ha conosciuto Filippo, l’ex fidanzato?

«Sì, Giulia lo ha presentato a me e altri amici un anno e mezzo fa ma erano giri di amicizie diverse. Il rapporto con Filippo è nato nell’ambito delle amicizia universitarie».

Giulia le ha mai parlato di Filippo e della loro relazione prima da fidanzati e poi da amici?

«Sono stati insieme un anno e mezzo poi lei ha deciso di lasciarlo perché non era più innamorata e non credeva più in quella relazione sentimentale. Ma Filippo fa parte del gruppo delle sue amicizie dell’Università e quindi ha continuato a vederlo. Non solo all’Università. Qualche volta sono usciti insieme, ma sempre come amici. Lei è sempre stata molto ferma su questa posizione, vuole solo un’amicizia».

E lui?

«Lui sperava di poter tornare insieme a lei, sperava forse di riuscire a riconquistarla, con il passare del tempo. Ma lei è sempre stata molto chiara con lui».

Le ha mai parlato di possibili atteggiamenti aggressivi di lui nei suoi confronti?

«No, questo mai».

Che persona è Giulia?

«Giulia è solare, è gentile ed è buona. E non lo dico tanto per dire o perché è la mia migliore amica. Avrebbe fatto di tutto per aiutare non solo un amico, ma anche uno sconosciuto. Giulia è una grande appassionata di disegno, infatti dopo la laurea in Ingegneria vuole iscriversi a una scuola di grafica per coltivare la sua passione e il suo talento».

Se Filippo e Giulia potessero ora ascoltarla, che cosa direbbe loro?

«Di tornare a casa, mi rivolgerei a Filippo per dirgli: portacela a casa che c’è una laurea da festeggiare».