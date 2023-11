Bettin: in quell’auto nera, se una speranza resiste, ha il nome di Giulia

Sulla vicenda dei due ragazzi scomparsi e sull’appello della famiglia perché tutti diano una mano a continuare le ricerche senza perdere la speranza, interviene il sociologo, saggista e scrittore Gianfranco Bettin.

Unite, nell’angoscia e nella speranza, le famiglie di Giulia e Filippo lanciano un appello che parla ai loro figli scomparsi ma che tocca chiunque. È un messaggio drammatico e ostinato: genitori che provano a dire, insieme, che c’è sempre tempo e sempre modo e motivo per tornare indietro. Che la strada che porta a qualche abisso può essere interrotta in ogni momento, prima del momento in cui non c’è più niente da fare.

È a quel punto di non ritorno che allude, in silenzio, ma con tutta la vertigine del timore profondo, il non detto del loro appello. Forse anche il nostro, di non detto, ciò che non ci sentiamo di dire in pubblico, ma che pure echeggia e attraversa le strade, i paesi e le valli del Nordest dove sta errando l’auto nera di Filippo.

I dispositivi di controllo l’hanno registrata al passaggio in più luoghi, ma non ci dicono chi ci sia a bordo. Ci fanno solo sapere che una Fiat Grande Punto targata FA015YE è stata fotografata tra Veneto e Friuli e poi su, sull’Alemagna, sopra Cortina, sulle montagne. Filippo le ama, le montagne. Se è lui a scegliere il percorso, forse è proprio là che è diretto. Ma Giulia?

Non sappiamo niente e, come tutti, stiamo solo dando voce a sensazioni, considerando con realistica apprensione i dati freddi ma cercando di non restarvi inchiodati. A cosa aggrapparsi, però, per avere un po’ di speranza, in questo tempo in cui la sorte di tante ragazze e tante donne appare minacciata e troppo spesso segnata dall’infame e feroce pretesa di troppi uomini di esserne i padroni comunque?

Se è vero che quel ragazzo non sembra avere accettato la loro separazione, e se è vero che lei, con affetto e pazienza, ha invece voluto accompagnarlo nel doloroso cammino oltre un amore finito per trasformarlo in amicizia, è forse proprio alla forza d’animo di Giulia che ci si può affidare per non cadere nel fatalismo.

Se lei lo stesse accompagnando nella sua deriva, se stesse cercando di gestirlo, di riportarlo indietro, mettendo nel conto anche l’impatto traumatico, intanto, di questa scomparsa, perfino l’inosservanza, strana per lei, degli obblighi preliminari alla sua imminente tesi di laurea, se la tempra che Giulia ha dimostrato in questi mesi e che le cronache ci stanno raccontando - tra la malattia e la morte della madre, il consumarsi difficile di un amore, la complessa conclusione degli studi e la preparazione della tesi in una disciplina rigorosa come Ingegneria biomedica - se questa tempra stesse agendo in quell’auto e raggiungesse ancora Filippo e gli impedisse ulteriori derive, ecco che un filo di fiducia potrebbe avere un senso.

È su Giulia che bisogna contare, se ancora può fare qualcosa. Di nuovo il non detto, di nuovo il timore profondo. Ma sono le ore decisive e, in simili momenti, ci si rivolge agli elementi che possono fare la differenza, nel bene e nel male.

Il male è chiaro, meschino e chiaro, in tanti casi: la brama di possesso, la pretesa che il proprio dolore per l’abbandono subito valga più della libera scelta di chi prende un’altra strada, che valga più della sua vita, della vita stessa. Quante volte accade, quante storie simili.

Per questo, sembrano fatali queste ore, le ultime in cui forzare il pessimismo e concedere un’estrema possibilità all’attesa - c’è ancora un’altra ora, un’altra sera, “c’è ancora domani” forse davvero - mentre chi cerca sta facendo il suo lavoro strenuo fuori.

Fuori, appunto. Ma dentro, in quell’auto nera, se una speranza resiste ha solo il nome di Giulia.