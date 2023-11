L’appello del papà di Giulia: “Aiutateci a trovare l’auto di Filippo”

I targa system, i sistemi di lettura delle targhe dei veicoli in transito, continuano a segnalare il passaggio dell’auto guidata da Filippo Turetta, il 22enne scomparso assieme alla coetanea Giulia Cecchettin sabato notte dopo che un vicino di casa della ragazza aveva sentito le urla di lei a bordo della Fiat Grande Punto nera.

Segnalano ma non dicono chi c’è a bordo. Solo un filmato di una telecamera sembra indicare che Segnalano ma non sono serviti per delimitare la zona, il campo di ricerche in cui la Punto nera continua a carambolare come una bilia impazzita.

Quello che si è capito è che mentre i passaggi a Villorba (notte di sabato), Ospitale di Cadore (domenica mattina), Fiume Veneto e Pordenone (martedì mattina) sono accertati non lo sono quelli sulla Pedemontana e in altre zone del Friuli.

Per questo il papà di Giulia, Gino Cecchettin, ha lanciato un appello sui social: “Se vedi una Grande Punto nera con questa targa chiama subito il 112”. Sotto un fotomontaggio con il modello dell’auto di Filippo con la targa che viene cercata: FA 015 YE.

E un’ulteriore richiesta a tutti: “Condividi e aiutaci a trovare Giulia. Grazie”.

Un appello che, dopo quello lanciato ieri agli stessi ragazzi, chiama a raccolta chiunque possa dare informazioni utili per trovare la figlia.

Un appello che in pochi minuti ha riempito i social e che si unisce alla “caccia all’auto” portata avanti dagli investigatori che anche oggi hanno fatto levare l’elicottero dei vigili del fuoco dall’aeroporto di Tessera con indicazioni sulle zone di ricerca che al momento è stata lungo la regionale 515 Noalese e poi spostate in altre zone che non sono state rese note.

Il papà di Giulia torna dai carabinieri con in mano un computer

Sempre mercoledì 15 i genitori di Giulia sono stati convocati nella caserma dei carabinieri di Vigonovo. Gino Cecchettin, il papà della ragazza è stato invitato in caserma dai carabinieri assieme alla moglie al fratello di Giulia. I carabinieri hanno ricostruito il passato di Giulia. Poco dopo il papà è uscito e rientrato a casa, ma ha fatto ritorno in caserma dopo pochi minuti, portando con sé un computer portatile.