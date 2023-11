Ragazzi scomparsi, l'appello della zia di Giulia: "Filippo, fermati. Tornate a casa"

“Filippo, hai una responsabilità nei confronti di Giulia, fermati, chiama i tuoi genitori o chiedi aiuto a qualcuno, non ti preoccupare. Giulia è una ragazza delicata, l’aspettiamo a casa, aspettiamo a casa Giulia e te, e anche i tuoi genitori ti aspettano”. È Elisa Camerotto, la zia materna di Giulia, a lanciare l’ennesimo appello per cercare di portare a casa i due ragazzi, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ragazzi di 22 anni di cui non si ha più notizie da sabato sera. I familiari di Giulia stanno continuando con gli appelli pubblici sperando che possano essere utili a rintracciare l’auto di Filippo, una Fiat Punto nera il cui passaggio, domenica, è stato registrato a cavallo di Veneto e Friuli, e anche in direzione dell’Alto Adige, poco dopo Cortina. (video Furlan)

