L'angoscia dei genitori di Giulia e Filippo: "Tornate, qualunque cosa sia accaduta"

Un appello ai figli affinché li contattino al più presto. Lo hanno pronunciato davanti alle telecamere i genitori di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enni, ex fidanzati, dei quali non vi sono più notizie da sabato scorso. Il papà di Giulia e i genitori di Filippo si sono presentati assieme davanti ai cameramen delle tv e ai giornalisti ed hanno letto, separatamente, due brevi dichiarazioni. In entrambe si sono rivolti ai figli pregandoli di contattarli al più presto e hanno rivolto un appello a chiunque abbia notato la Fiat Punto nera guidata da Filippo a segnalare la cosa alle forze dell'ordine (video Pòrcile)

03:34