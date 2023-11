Ragazzi scomparsi, quell'ultimo messaggio di Giulia alla sorella e poi il buio

Un «paio di tacchetti gialli», ma estivi. Un «paio di ballerine rosa», ma un po’ rovinate. Un messaggio inviato da Giulia Cecchettin alla sorella, poco prima di sparire a bordo dell’auto dell’ex fidanzato Filippo Turetta.

E’ stato inviato alle 22.43 di sabato. Poi il buio. Un messaggio qualunque, banale. Dal tenore del whatsapp sembra che Giulia non temesse nulla. Con la sorella parlava di scarpe da indossare, forse per il giorno tanto atteso, la laurea che l’avrebbe fatta diventare dottore in Ingegneria, di lì a pochi giorni. Quel messaggio dimostra qualcosa? Forse che Giulia Cecchettin non aveva paura della situazione in cui si trovava sabato sera.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Era in auto con Filippo, il suo ex ragazzo, con cui aveva mantenuto – pare – ottimi rapporti. Un amore sbocciato e finito, per decisione di Giulia, in poco più di un anno, come è normale a quell’età, tra ventenni, per di più tra compagni di studi all’Università. Finisce l’amore, ma – secondo Giulia - poteva restare l’amicizia.

E da amici si erano trovati sabato pomeriggio, alla Nave de Vero di Marghera. Lì forse li hanno visti passeggiare a guardar vetrine, poi sedersi a mangiare un boccone prima di risalire in auto.

Giulia era a un passo dal traguardo più importante dei suoi 22 anni, la laurea in Ingegneria all’Università di Padova. Sabato, prima di incontrare Filippo, aveva inviato la tesi all’ateneo. Tesi che di lì a sei giorni avrebbe dovuto discutere di fronte alla commissione. Erano da poco passate le 17. Un sabato sui libri prima di una banalissima uscita serale al centro commerciale.

L’ultimo giorno di Giulia a casa prima di sparire a bordo di quella Punto nera guidata da Filippo era trascorso normalmente. Nulla faceva presagire la sparizione.

L’incontro alla Nave de Vero



Una passeggiata al centro commerciale, le vetrine con gli sconti per il Black friday. Forse Giulia cercava un’idea per l’outfit da laurea. E’ un giorno da ricordare, da immortalare, un momento in cui, nonostante la tensione, bisogna pure apparire ben vestiti per le foto di rito con familiari ed amici.

Poi il boccone al volo al fast food. Nessuno pare li abbia notati, sembravano due giovani come tanti, invisibili nella fiumana di persone che invade i centri commerciali nei fine settimana. Ma gli investigatori vogliono andare a fondo e lì stanno cercando tracce, vogliono visionare le telecamere di videosorveglianza, per capire fino a quando quella giornata possa essere considerata normale.

Il giro in auto e poi la lite nel parcheggio

il parcheggio in via Aldo Moro, a Vigonovo, dove Giulia e Filippo sono stati visti litigare

Giulia e Filippo risalgono in auto dopo aver cenato. Dalla Nave de Vero arrivano fino a Vigonovo. E’ in quel lasso di tempo che Giulia chatta con la sorella, alle 22.43 risponde con il messaggio sulle scarpe.

«Ero sicura che ti eri tenuta delle scarpe della mami», scrive la sorella alle 21.41. Un’ora dopo la risposta di Giulia sui tacchetti gialli e le ballerine rosa. Quelle quattro parole di una banale conversazione tra sorelle di certo non lasciano trasparire preoccupazione. Si parla di vestiti mentre l’amico guida.

Tutto cambia 30 minuti dopo. Le grida di Giulia sono forti, arrabbiate. Lei e Filippo sono in un parcheggio di Vigonovo. La lite è talmente furiosa che qualcuno chiama le forze dell’ordine, spaventato o forse infastidito. D’un tratto tutto tace. Ed è giallo.