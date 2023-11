Giulia, il deposito della tesi e la mail mai inviata: la giovane scomparsa stava per laurearsi

La sintesi della tesi sarebbe dovuta arrivare entro ieri mattina, lunedì, ma la casella di mail della relatrice è rimasta vuota tutto il giorno. Dopo mesi di duro lavoro Giulia Cecchettin, 22 anni, si sarebbe dovuta laureare giovedì in Ingegneria biomedica all’Università di Padova, con una tesi sui trapianti di tessuti tracheali.

Grande l’apprensione tra professori e studenti del Dipartimento di Ingegneria in cui i due giovani studiavano insieme, lì nelle aule in cui si erano conosciuti e avevano iniziato a frequentarsi fino alla fine della relazione, lo scorso agosto. E nel frattempo, dai docenti dei ragazzi emergono anche dettagli che alimentano il clima generale di preoccupazione.

La relazione fra i banchi

I due 22enni si sono conosciuti all’Università di Padova e, dopo essersi iscritti al corso triennale in Ingegneria biomedica, si sono ritrovati a frequentare le stesse lezioni del Dipartimento diretto dal professor Gaudenzio Meneghesso, nelle aule tra il polo di via Gradenigo e il complesso Vallisneri. E sono anche due studenti modello: la laurea di Giulia è fissata per giovedì mentre a Filippo mancano appena tre esami. Dopo la fine della relazione, Giulia ha dedicato tutta sé stessa alla tesi di laurea, una lavoro portato avanti nel corso dei mesi e che ha trovato conclusione proprio la scorsa settimana.

Alle 17.12 di sabato pomeriggio, poco prima di indossare il cappotto e uscire insieme all’ex fidanzato, Giulia ha inviato per mail la versione finale della tesi di laurea. Di lì a qualche minuto è uscita di casa per andare al centro commerciale Nave de Vero di Mestre, per l’appuntamento con Filippo. Alla consegna della tesi la relatrice si è raccomandata di inviare entro lunedì mattina la presentazione in cui sintetizzava il contenuto del lavoro. Una formalità, senza la quale però l’ipotesi della laurea sarebbe potuta sfumare in un attimo.

L’appuntamento saltato

Ma lunedì della presentazione non c’era nessuna traccia nella casella di posta elettronica della docente. Nulla è arrivato dalla mail accademica di Giulia: né la presentazione, né una giustificazione o una spiegazione del ritardo. Senza quella presentazione, passaggio cruciale, si infrange la possibilità di discutere la tesi giovedì, e così la speranza di laurearsi entro la fine dell’autunno, posticipando la data alla prossima finestra di lauree in primavera. Un fatto questo che alimenta ulteriormente la preoccupazione per le sorti della giovane. Giulia ha infatti dimostrato grande determinazione nel portare a conclusione il ciclo di studi universitari e, secondo i docenti che l’hanno seguita, mai avrebbe messo in pericolo la laurea. Irrealistico che insomma abbia saltato volontariamente l’appuntamento mail con la relatrice, questo il pensiero diffuso tra docenti e compagni di corso. Intanto i compagni di Università dei ragazzi scomparsi continuano a condividere sui social l’appello affinché chiunque abbia notizie di Giulia o di Filippo contatti i rispettivi famigliari.