Ragazzi spariti nel nulla, continuano le ricerche di Giulia e Filippo

La lite, le grida e la richiesta di aiuto di una ragazza che viene trattenuta, da un uomo, a forza nell’auto scura che parte a gran velocità e si allontana dal parcheggio di via Isonzo a Vigonovo.

Scena che si consuma alle 23.15 di sabato, vista da un passante che preoccupato chiama il 112. Quando i carabinieri arrivano di quell’auto non c’è più traccia. L’auto si porta via anche il mistero che quelle due persone fossero Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati, entrambi 22enni, di Vigonovo lei e Torreglia lui, scomparsi da sabato sera.

Una scena però compatibile negli orari e nella collocazione geografica con gli spostamenti registrati dalle celle a cui si sono agganciati gli smartphone dei ragazzi. E che la famiglia di Giulia ritiene attendibile.

Ma il giallo resta perché i ragazzi non sono stati trovati e l’auto è stata segnalata, nelle ore successive alla scomparsa, nel Trevigiano, nel basso Friuli e lungo l’Alemagna, verso Cortina. Sabato sera, i ragazzi che dopo un fidanzamento durato poco più di un anno si erano lasciati ad agosto, si sono dati appuntamento per andare alla Nave De Vero a Marghera, e mangiare da McDonald’s. Nonostante si fossero lasciati, continuavano a frequentarsi. Anche perché Giulia, quando poteva, aiutava Filippo a studiare per gli esami.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Entrambi frequentano ingegneria a Padova, lei si deve laureare giovedì prossimo. Sabato Filippo passa a prendere la ragazza, che abita in via Aldo Moro, verso le 18 a bordo della sua Fiat Grande Punto di colore nero. Poco dopo sono nel grande centro commerciale e durante la serata la ragazza chatta su whatsapp con la sorella. Messaggi che riguardano abiti e modi di vestire. Nulla fa presagire alla sorella qualche cosa di anormale e Giulia è tranquilla. Fino alle 23, quando il telefonino di Filippo aggancia la cella di Fossò, come è stato ricostruito successivamente dagli investigatori, tutto sembra scorrere normalmente. Ma è da questo momento che la vicenda riprende il filo del mistero.

La lite è compatibile, in termini temporali, con la presenza dei ragazzi nel parcheggio di Vigonovo. Stando al testimone l’auto si allontana verso via Vigonovese. Strada che garantisce varie possibili direzioni di fuga. L’indomani i famigliari dei due ragazzi, dopo una notte insonne e di inutile attesa, presentano denuncia di scomparsa. Lanciano vari messaggi, con richiesta di aiuto, sui social. Nel pomeriggio di domenica il prefetto fa scattare il piano di ricerche come prevede la legge.

I carabinieri di Venezia si rendono conto che non è un allontanamento volontario. Ci sono troppe cose che non quadrano. Per questo iniziano a indagare fin dal primo momento senza attendere le 48 ore di attesa che vengono chieste ai famigliari degli scomparsi quando questi sono adulti.

Ieri mattina a Vigonovo vengono impiegati i cani molecolari per la ricerca di persone del Nucleo cinofili di Torreglia dell’Arma.

Vengono cercate tracce nel parcheggio della lite. Ma soprattutto vengono compiuti riscontri nella zona industriale di Fossò dove l’auto è stata vista transitare, sabato sera, grazie a delle telecamere di sicurezza di un’azienda calzaturiera. In Quinta Strada ci sono svariate tracce di sangue sull’asfalto e sul marciapiede. I carabinieri chiudono la strada e gli esperti del Ris prelevano campioni da quelle tracce che sembrano lasciate da una persona che scappa. È da chiarire se possa esserci un collegamento con la scomparsa dei due ragazzi.

Diramate le ricerche dell’auto con allegato il numero di targa, inizia una lunga serie di segnalazioni. Ma sono soprattutto le indicazioni che arrivano da telecamere di sicurezza poste lungo le strade e all’entrata dei paesi, a fornire agli investigatori, che le ritengono attendibili, il percorso di un’auto che sembra viaggiare senza una méta. Un girovagare tra il Veneziano, il Trevigiano, il basso Friuli e il Bellunese. Mentre i famigliari di Giulia continuano a lanciare appelli attraverso le mille trasmissioni televisive della giornata, i carabinieri verificano filmati e immagini ricavati dalle telecamere di sicurezza di mezzo Nordest.

I frame che sono compatibili con l’auto dei ragazzi collocano la Fiat Grande Punto lungo la strada tra Villorba e Zero Branco nella notte tra sabato e domenica. E poi in entrata nel basso Friuli, in particolare nella zona di Sacile e della Pedemontana. Tanto che lunedì pomeriggio per verificare queste indicazioni i carabinieri guidati dal generale Nicola Conforti, comandante provinciale di Venezia dell’Arma, hanno chiesto di far intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco per controllare la pedemontana da Cordignano fin sopra Sacile. Controllo che però non ha fornito alcun elemento investigativo.

Ma la segnalazione più importante, il dato sicuramente più attendibile che colloca esattamente l’auto in un luogo, è l’alert della telecamera posta a Ospitale, località sopra Cortina, lungo la Statale Alemagna, in direzione dell’Alto Adige, che ha registrato il passaggio dell’auto con la lettura della targa, alle 9 di domenica. Per il momento gli investigatori hanno solo il passaggio di quel numero di targa, certo, ma non una foto dell’auto per capire se vi fossero a bordo i due ragazzi. In Cadore Filippo andava spesso a camminare, soprattutto nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. I famigliari sperano ancora si tratti di un allontanamento.