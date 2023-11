La serie cult parla veneto. Il padovano Pierpaolo Spollon protagonista di “Odio il Natale 2” in laguna

L’attore padovano Pierpaolo Spollon è la new entry del seguito della fiction romantica “Odio il Natale” che sarà rilasciata su Netflix a partire dal prossimo 7 dicembre. Una serie con una forte impronta veneta, visto che è girata per la maggior parte delle scene a Chioggia. Le riprese sono state effettuate nei primi mesi del 2023, peraltro coinvolgendo moltissime comparse locali, di tutte le età.

La prima serie, tratta dalla fiction norvegese “Natale con uno sconosciuto”, ha registrato fortissimi consensi tanto da indurre i produttori, Luca Bernabei e Matilde Bernabei, a prevedere un seguito. Le riprese sono state girate a Chioggia, soprattutto in centro storico (riva e ponti del Vena, pescheria, piazza Vigo, palazzi) e alcuni interni a Roma.

Al centro della storia ci saranno di nuovo le vicende amorose di Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, un’infermiera trentenne che nella prima stagione aveva ideato una sorta di caccia al fidanzato per non presentarsi ancora single alla “temutissima” cena di Natale in famiglia. In 24 giorni, aiutata dalle amiche Margherita e Titti, aveva messo in moto la ricerca dell’uomo perfetto.

Nei nuovi episodi, Gianna, pronta a affrontare il suo primo Natale di coppia, nella classica cena questa volta organizzata da lei. Sarà di nuovo travolta dagli eventi e si ritroverà a fare i conti con un nuovo countdown tra mille imprevisti.

Accanto alla Fogliati, Beatrice Arnera (Titti), Fiorenza Pieri (Margherita), Glen Blackhall (Umberto), Nicolas Maupas (Davide), Massimo Rigo (Pietro), Sabrina Paravicini (Marta), Simonetta Solder (la caposala) e come new entry proprio l’attore padovano Pierpaolo Spollon, nel ruolo di Filippo, il vicino di casa di Gianna, vedovo con una figlia adolescente.

La regia è di Laura Chiossone, le sceneggiature, tutte in rosa, firmate da Elena Bucaccio, Costanza Cerasi, Chiara Villa, Viola Rispoli, Silvia Leuzzi.

Come per la prima stagione, “Odio il Natale 2” proporrà sei puntate, in onda sulla piattaforma Netflix in contemporanea in tutti i Paesi che hanno il servizio attivo.