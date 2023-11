Ragazzi scomparsi, cosa sappiamo: le 7 tappe del mistero

Dalla serata di sabato 11 novembre si sono perse le tracce di Giulia Cecchettin e del suo ex ragazzo Filippo Turetta, entrambi ventiduenni. Si erano dati appuntamento per uscire insieme, lui è andato a prenderla in auto a casa di lei, a Vigonovo, hanno cenato al Mc Donald’s del centro commerciale Nave de Vero, a Marghera, poi il buio. Ecco le poche certezze su quella serata, dopo la quale i due giovani sono scomparsi, mentre proseguono incessanti le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Sabato, ore 17:12

Giulia spedisce via mail la sua tesi di laurea alla relatrice. La discussione è calendarizzata per giovedì 16 novembre, il lavoro è pronto. Tutto secondo programma.

Ore 18

Giulia sale sulla Grande Punto nera di Filippo, che è venuto a prenderla in via Aldo Moro, a Vigonovo, dove lei abita. I due ragazzi si sono dati appuntamento per uscire a cena, come fanno abitualmente, una volta al mese, anche dopo che si sono lasciati, nell’agosto scorso. E’ stata lei a decidere di separarsi, ma i rapporti fra i due ragazzi restano buoni, a detta di tutti, anche se la famiglia di Giulia dice che Filippo non si era mai rassegnato all’idea di perderla.

Ore 19

I due ragazzi sono al centro commerciale Nave de Vero di Marghera, quindi l’idea di andare a cenare al Mc Donald’s.

Ore 20

Giulia e Filippo cenano al fasto food Mc Donald’s. Durante la cena, Giulia chatta anche su Whatsapp con sua sorella. Messaggi innocui, parlano di abbigliamento, nulla insomma che lascia presagire una tensione durante l’incontro con Filippo.

Ore 23

Il cellulare di Filippo viene agganciato da una cella telefonica nel comune di Fossò.

Ore 23:15

Un vicino sente una coppia litigare in un parcheggio vicino alla casa di Giulia, a Vigonovo. Una ragazza urla, poi viene spinta in auto. Potrebbe trattarsi di Giulia e Filippo, ma non è certo. L’uomo chiama i carabinieri. Ma quando i militari arrivano sul posto, non vi trovano più nessuno. Lo stesso testimone aggiunge che l’auto si sarebbe diretta verso via Vigonovese.

Domenica mattina

I genitori dei due ragazzi presentano la denuncia di scomparsa: Giulia e Filippo non sono più rincasati. Avvistamenti dell’auto vengono segnalati nel Trevigiano e nel Pordenonese, poi nel Bellunese nella zona di Cortina, lungo l’Alemagna. I due cellulari dei ragazzi risultano spenti. Durante le ricerche, tracce di sangue vengono rinvenute nella zona industriale di Fossò, proprio dove era passata la Grande Punto di Filippo. Il materiale organico viene repertato dai carabinieri, per poterlo analizzare. Amici di Filippo dicono che lui sarebbe stato online nella serata di domenica.