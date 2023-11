Giulia e Filippo, la loro storia d’amore durata quasi due anni, poi la separazione

Giulia e Filippo mano nella mano, occhi negli occhi, in montagna: uno scatto felice che lei, @biscottoalcioccolato, ha caricato sul proprio profilo Instagram ad agosto dell’anno scorso, tra altre foto in vacanza con gli amici: «Un Pilippo», scrive.

Sotto quelle immagini spensierate, lunedì pomeriggio è apparso il commento di un’amica. Breve. Carico di angoscia e aspettativa: «Speriamo bene...». E una “faccina” triste.

L’allegria più naturale e l’ansia più cupa attorno alla stessa foto. Nel mezzo, quasi due anni, un amore iniziato e finito. E non solo.

Si sono conosciuti tra i banchi della facoltà di Ingegneria biomedica di Padova, Giulia e Filippo: una di quelle simpatie che ti fanno andare più volentieri a lezione, rendono più leggere le giornate di studio. E che poi diventano amore. Due ventenni con la stessa passione in comune per la tecnologia e per la natura: lui che dal suo profilo sorride, impugnando i bastoncini in una delle lunghe passeggiate che ama fare da sempre; lei che in un’altra foto abbraccia felice un albero.

Un amore, una relazione tra due giovani adulti che si affacciano al futuro. Una storia che - come mille altre ogni giorno – è speciale, assoluta, mentre la vivi: ma che poi può finire. Di colpo.

Giulia e Filippo, quasi due anni insieme: sono molti, soprattutto a vent’anni. Ma possono anche essere carichi di dolore: come quello dilaniante che ha colpito Giulia e la sua famiglia ad ottobre dell’anno scorso, con la morte della madre e, prima, con la sua malattia: Giulia stretta tra le braccia della sua mamma - da grande e da piccina - sono le ultime foto caricate dalla giovane su Instagram, a marzo, prima di disinteressarsi del suo profilo social. Al funerale, Filippo era accanto a lei.

Ma le storie evolvono, mutano. Il dolore per la perdita della madre Monica s’intreccia - nella vita da 22enne della giovane universitaria, determinata a diventare ingegnere - con la decisione che la storia con Filippo non è più la relazione che vuole: amicizia, sì, ma non l’amore della vita.

Accade ovunque, in ogni momento: ti accorgi di non essere più innamorata, innamorato, che non è più come te l’aspettavi e - con la sofferenza e il disagio che accompagnano il più delle volte queste scelte - quella relazione la interrompi. E così è stato per Giulia, che la scorsa estate, ad agosto, ha deciso di lasciare Filippo.

Lui - raccontano gli amici - è restato con il dolore di chi ama non riamato, ma sempre il Filippo timido, riservato, gentile che tutti descrivono.

Lei - con quel senso di responsabilità che talvolta accompagna la fine di una relazione - continua a frequentarlo. Una volta al mese si incontrano, escono insieme per una passeggiata, una pizza. E così, agli cocchi di tutti, quella separazione non ha fatto venir meno l’amicizia: due giovani adulti che continuano di tanto in tanto a frequentarsi.

Filippo cerca Giulia e lei si sente quasi responsabile per lui: alla nonna, racconta di essere dispiaciuta per non essere riuscita a aiutarlo anche negli ultimi esami. Lei che non ha mancato un appello e che giovedì - questo giovedì - deve discutere la sua tesi di laurea in Ingegneria biomedica. Lei che ha passato l’ultimo mese a preparare la propria festa: giusto celebrare un traguardo tanto importante. Quelle stesse ultime settimane in cui Filippo, invece - così lo descrivono i familiari, tutti con la stessa terribile angoscia nel cuore - non aveva voglia di mangiare, di uscire, appariva apatico.

«Si vedono una volta al mese», racconta lo zio Andrea, che si trova a dar voce all’angoscia della famiglia di Giulia, «ma si sono visti due volte nell’ultima settimana. Ci è parso strano, ma nulla di più: era stato un amore tormentato il loro, Giulia lo aveva lasciato, ma avevano continuato a vedersi. Per noi, tutto tranquillo». Speriamo bene....