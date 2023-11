Ilaria morta a 18 anni per un cancro: i ricordi e il cordoglio di amici e insegnanti a Gruaro

Si intrecciano ricordi e reazioni. Ilaria De Vecchi, morta a 18 per un tumore, aveva gareggiato in età adolescenziale in due società di pallavolo femminile, al Volley Gruaro e nella vicina Sesto al Reghena alla società Libertas Albatros.

“Siamo distrutti – ha detto Franco Bortolussi, presidente del sodalizio gruarese, impegnato nei campionati provinciali friulani – era una ragazza solare, sempre sorridente. Ha cominciato da piccola a frequentare la palestra di Gruaro e giocare a pallavolo fino all' under 12. Pur di rimanere vicino a casa e non trasferirsi a Portogruaro, dove gareggiano le ragazze più grandi, ha deciso di stare più vicino a casa giocando con l' Albatros, nella frazione sestese di Bagnarola”.

Lunedì mattina al liceo Le Filandiere di San Vito, all'indirizzo linguistico la classe 5° si è ritrovata per le lezioni. Lo sguardo di tutti era incredulo. A disposizione degli studenti c'è un servizio di supporto psicologico. “Con lei avevamo adottato il meccanismo della “Scuola in ospedale”, poteva seguire le lezioni dalla struttura in cui era ricoverata - ha riferito il vicepreside professor Francesco Saitta – . Aveva una predilezione particolare per le lingue, in particolare per inglese, spagnolo e tedesco. Ilaria aveva legato molto con i propri compagni di classe – conclude – non possiamo far altro che renderci partecipi del dolore e mandare un abbraccio ideale alla famiglia”.

Sconvolte le comunità di Gruaro, dove la 18enne viveva, e quella di Cinto Caomaggiore, località di origine del padre Luca. “In una delle ultime serate al Ca' Balà, prima della chiusura – ricorda il sindaco di Cinto, Gianluca Falcomer – i genitori di Ilaria mi avevano illustrato il duro percorso che lei e tutti loro avevano intrapreso. Rimasi molto colpito da una forza d'animo così impressionante. È un lutto che affligge tante persone, perchè la famiglia di Annalisa Dreon e Luca De Vecchi è quella tipicamente allargata, di quei ristoratori che avevano grande passione. Esprimo il più profondo cordoglio a nome della nostra comunità”. Infine, il sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto, anche lui amico personale della famiglia.

“La comunità di Gruaro piange una sua giovane figlia che ha combattuto e lottato contro il male - conclude – siamo vicini alla famiglia alla quale rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”.