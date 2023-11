Ilaria, stroncata da un tumore a 18 anni

Ha lottato a lungo, sostenuta dall’amore di sua sorella e della sua famiglia. Ma Ilaria De Vecchi, 18 anni da poco compiuti, non ce l’ha fatta: si è spenta sabato, 11 novembre, al Cro di Aviano strappata alla vita dalla malattia.

Ilaria viveva a Gruaro e studiava al liceo “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento. Lascia la mamma Annalisa, il papà Luca e la sorella Marika.

Studentessa a San Vito al Tagliamento, al Liceo Le Filandiere, era stata impegnata nel volley locale prima della scoperta del male. Il padre è originario di Cinto Caomaggiore e fa il cuoco nella Trattoria Centrale in piazza a Gruaro. Ma Ilaria si vedeva anche al Ca’ Balà dove lavoravano sia il padre che la madre fino alla chiusura avvenuta lo scorso anno.

Ed è ai medici che va il grazie della famiglia della ragazza, al personale medico e paramedico dell’Area Giovani di Aviano, della Pediatria Oncologica di Udine e Pordenone.

Un pensiero in particolare viene rivolto alla dottoressa Monica D’Andrea per le amorevoli cure prestate, agli insegnati dei Licei “Le Filandiere” e della Scuola in ospedale, e l’Associazione Luca Onlus per il supporto prestato.

I funerali di Ilaria verranno celebrati martedì 14 novembre. alle ore 15.00,

nella chiesa parrocchiale di Gruaro.