Ragazza scomparsa, in programma giovedì 16 novembre la discussione della sua tesi di laurea

È fissata per giovedì la discussione della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni di Vigonovo scomparsa da sabato sera insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, suo coetaneo, di Torreglia. “Gli esami sono tutti in regola, non è stato un percorso facile ma non ha mai mollato”, ha raccontato lo zio Andrea Camerotto.

Un percorso non facile anche perché un anno fa la ragazza ha attraversato una fase molto difficile per la perdita della mamma, Monica Camerotto, morta di malattia a 51 anni nell’ottobre del 2022. Seconda di tre fratelli, Giulia ha frequentato il prestigioso liceo Tito Livio di Padova e dopo il diploma sì è iscritta alla triennale di Ingegneria, sempre a Padova. Proprio stamattina (13 novembre) doveva sentire la sua relatrice per limare gli ultimi dettagli della tesi.

La relazione con Filippo Turetta è durata poco più di un anno, poi ad agosto lei lo ha lasciato ma ha continuato a mantenere con lui, dicono anche i familiari della ragazza, un rapporto di amicizia, anche perché i due sono compagni di corso all’Università e lei gli ha dato una mano nel preparare alcuni esami.

“Si vedevano circa una volta al mese”, ha ricostruito ancora lo zio, davanti a casa di Giulia, “ma nell’ultima settimana si sono visti due volte, non so perché”.

La famiglia Cecchettin abita a Vigonovo ma è molto più legata alla comunità di Padova e in particolare di Saonara dove abitano anche i parenti più stretti.