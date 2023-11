Ermanno Tagliapietra, l’imprenditore veneto del baccalà

Sono partiti con una balla di 50 chili, adesso il loro lavoro è nell’ordine delle 8-10 mila balle. Basti questo per definire il piccolo “impero” dello stoccafisso messo in piedi da Angelo, proseguito dal figlio Ermanno (72 anni e nessuna intenzione di andare in pensione) e dai nipoti Daniele, Luca e Valentina. Per raccontarlo basta un nome: Tagliapietra, il regno veneto del baccalà.

Che da noi è quasi una religione...

«Si riferisce alle confraternite? Io faccio parte della Dogale confraternita del baccalà mantecato. Goliardia, che però serve a tenere viva l’attenzione sui prodotti del territorio, destinati a sparire, con i gusti che cambiano. Si mangiano cibi sempre più cremosi, è l’industria a spostarci verso questa direzione, per standardizzare i prodotti».

Ermanno Taglipietra, facciamo un passo indietro, all’inizio dell’attività.

«Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, mio padre Angelo aveva 18 anni. Era motorista dell’aviazione, fu quello a salvargli la vita, altrimenti sarebbe andato in guerra anche lui. E invece lavorava nell’officina dell’aeroporto del Lido di Venezia, riparava gli aeroplani».

E il pesce?

«Finita la guerra, non c’erano più aerei da riparare: non più quelli militari, per fortuna, e l’aviazione civile doveva ancora decollare. E allora mio padre iniziò a lavorare come mediatore per conto dei pescatori di Murano. Ogni giorno, andava alla pescheria di Rialto a vendere il pesce. Tutto in nero: era appena finita la guerra e l’importante era mangiare».

Ecco il primo passo nel mondo del pesce...

«Mio padre fu notato e assunto nella pescheria all’ingrosso di Rialto, come impiegato all’asta. Anni dopo partecipò alla gara per uno dei 30 posteggi disponibili al mercato nuovo del Tronchetto e vinse».

La nascita di Tagliapietra?

«Sì. Io avevo 16 anni e lasciai gli studi, fu una decisione dolorosa. Ma il lavoro era tanto e il “capitale umano” poco: io, mio papà e un altro impiegato, part-time. Vendevamo il pesce e avevamo una provvigione in base al prodotto venduto».

Fu subito stoccafisso?

«Lo stoccafisso è entrato nelle nostre vite nel 1983. Prima lavoravamo solo con prodotti già di importazione: tutto il pesce arrivava a Genova, e da lì partiva per Napoli, Ancona, Trieste, Venezia. Nel 1983 ho deciso di fare il grande salto: sono partito per le isole Lofoten, in Norvegia, alla ricerca di qualità. Volevo controllare il pesce in prima persona. E sono riuscito a creare una rete di collaboratori locali, molto validi».

Dal ’73 sono passati 56 anni, nessuna voglia di smettere?

«Ho iniziato a lavorare al fianco di mio padre e ora ho la fortuna di avere accanto i miei tre figli. Cosa potrei chiedere di più? Finita la scuola, i miei ragazzi mi hanno detto che volevano venire a lavorare con me. Ma io gliel’ho impedito: prima lo studio e poi il lavoro. Luca e Valentina si sono laureati: per me, che ho lasciato la scuola da adolescente, è un orgoglio. E sono orgoglioso di Daniele, che è diplomato».

Come si svolge la sua giornata?

«È molto semplice. Arrivo in azienda alle 5.30 del mattino, anticipando tutti, e preparo il prodotto da battere. E poi vado avanti a battere fino alle 17-18».

Sarà faticoso...

«Devo dire di sì. Ma fino a qualche mese fa, quando lavoravamo a Mestre, lo era di più. Adesso ci siamo spostati a Marcon, in uno spazio molto più grande».

Quanti dipendenti avete?

«Venticinque. Ma trovarne di nuovi non è semplice. I ragazzi vengono da noi, superano i colloqui, ma poi scappano: non riescono a sopportare l’odore del baccalà, fortissimo. L’ultimo assunto è durato due giorni, al terzo non si è presentato».

Quando torna a casa, non ne potrà più di baccalà...

«Tutt’altro. Ho già cambiato tre volte il motore della planetaria, che serve a fare il mantecato. Per me è un gioco da ragazzi: impiego dieci minuti a prepararlo. A casa mia, il baccalà mantecano non manca mai».

La sua ricetta preferita?

«Il baccalà conso, cioè condito: solo baccalà, olio, sale e pepe».

Non solo baccalà, adesso vi siete dati anche al granchio blu: non è un tradimento dello stoccafisso?

«In questo ambiente, chi si ferma muore. Ero ragazzo quando mio padre mi disse: “Ti ho sistemato per tutta la vita”. Si riferiva a un periodo particolarmente felice: avevamo un filo diretto con Mazara del Vallo. I numeri erano impressionanti: 3-4 camion di pesce fresco venduti ogni giorno, 150 pesci spada, 40 tonni, e poi aragoste, rane pescatrici. È sparito tutto in due anni».

Quindi il granchio blu è la vostra scommessa?

«Si sta rivelando una sciagura per la laguna. Ci siamo detti: “Perché non provarlo?”. L’abbiamo assaggiato: è buono, dolce e delicato. L’ideale. E siamo partiti. Magari durerà un paio d’anni, ma intanto la novità è servita: è quello che i nostri clienti si aspettano da noi».