Scomparsi due giovani veneti, l’angoscia dei genitori e la doppia denuncia

Da sabato sera sono scomparsi nel nulla. E i loro telefoni cellulari risultano spenti. Sono ore d’ansia per le famiglie di Giulia Cecchettin, di Vigonovo (Venezia), e Filippo Turetta, di Torreglia (Padova), entrambi di 22 anni, ex fidanzati, studenti di Ingegneria all’Università di Padova. I due si sono incontrati sabato sera, l’ultima volta sarebbero stati visti insieme intorno alle 20 al McDonald’s della Nave de Vero, il centro commerciale di Marghera. Poi più nulla.

Domenica Gino Cecchettin, il padre della ragazza, ha presentato denuncia ieri ai carabinieri di Vigonovo mentre i genitori del ragazzo, per denunciarne la scomparsa, si sono presentati alla caserma dei militari di Teolo. Le denunce hanno fatto scattare il piano per le ricerche scomparse, con le pattuglie dei militari impegnate a controllare il territorio. Stando alle prime indagini il telefono di Filippo Turetta è stato agganciato, per l’ultima volta, sabato sera intorno alle 23 a una cella telefonica in corrispondenza del Comune di Fossò quindi non lontano da dove la ragazza abita con la sua famiglia.

Familiari e amici ieri pomeriggio hanno deciso di diffondere un appello attraverso i social network per cercare di raccogliere informazioni utili fornendo le descrizioni dei due ragazzi. Giulia - si legge nell’appello - ha i capelli castani, lunghi con la frangetta e gli occhi scuri. Sabato, quando è uscita, indossava una gonna marrone e un maglione azzurro. Filippo Turetta invece ha gli occhi chiari e i capelli corti castani. Sabato, quando è uscito di casa, indossava Adidas bianche, jeans chiari con elastico alla caviglia, felpa e giubbotto impermeabile nero. I due ragazzi erano a bordo dell’auto di lui, una Fiat Punto nera.