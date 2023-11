Maxi carichi di droga nelle forme di grana: la base logistica era Rovigo

Cinque forme di Grana padano riempite con 25 chili cocaina purissima, trasportate in un camper: droga in arrivo dall’Olanda, per poi viaggiare in Italia “mimetizzata” all’interno delle forme del formaggio alla volta della Sardegna. I trafficanti speravano di distrarre il fiuto dei cani della Guardia di finanza, ma così non è stato.

Ed è molta, molta di più la cocaina finita nei magazzini delle forze dell’ordine al termine di un’operazione tra Piemonte e Veneto, che ha portato all’arresto di dieci persone e al sequestro di 230 chili di droga.

Tirando le fila di quel singolare sequestro ad Asti, gli investigatori sono infatti giunti fino alla base logistica della banda, a Rovigo.

L’indagine

L’indagine iniziata dalla procura di Torino è così passata nelle mani della Distrettuale antimafia di Venezia, che ha completato il quadro: dieci le persone arrestate (7 italiani e tre albanesi, l’ultimo finito in manette proprio nei giorni scorsi a Durazzo, al termine di una latitanza durata un anno) e, appunto, un totale di 230 chili la cocaina sequestrata, per un valore di decine di milioni di euro sul mercato dello spaccio.

Il 17 novembre, al Tribunale di Venezia è in programma l’udienza preliminare: il pubblico ministero Andrea Petroni chiederà alla giudice Maria Rosa Barbieri il rinvio a giudizio degli indagati, contestando loro l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Una banda organizzata e “fantasiosa” quella che si muoveva tra Asti, Alessandria, Rovigo, per portare poi la droga sui mercati degli stupefacenti in tutt’Italia.

Le forme con altro materiale sequestrato ai corrieri che avevano a Rovigo la loro base logistica

Avrebbe dovuto - ad esempio - consegnare in Sardegna il suo carico, un furgone fermato dai finanzieri nell’estate del 2022: subito i cani antidroga avevano puntato alcuni vani, facendo sequestrare 20 chili di cocaina. Poi il mezzo era stato riconsegnato alla ditta dov’era stato noleggiato dai trafficanti: ma, a quel punto, è lo stesso titolare ad accorgersi che qualcosa non va nel peso del furgone e a richiamare i finanzieri. Una verifica minuziosa e da sotto il contro-tettuccio, perfettamente mimetizzato, saltano fuori altri 70 chili di droga.

Il coraggio del noleggiatore

Tutto risolto? Non proprio. Qualche giorno più tardi, infatti, lo stesso onesto noleggiatore chiama di nuovo i finanzieri: i trafficanti, infatti, letto sui giornali che erano stati sequestrati “solo” 20 chili di coca, erano tornati chiedendo di noleggiare nuovamente quello stesso furgone, così convinti di recuperare il prezioso carico. Dimostrando una buona dose di sangue freddo, l’uomo li ha allontanati esibendo copia dell’ultimo verbale della Guardia di finanza: la prova che di droga, in quel furgone, non ce n’era più neppure un grammo.

Eppure il gruppo riteneva di aver pensato a tutto. Quasi a tutto. I corrieri incaricati di trasportare la droga dai depositi in Veneto e in Piemonte fino agli acquirenti all’ingrosso sulle piazze d’Italia, non avevano idea alla partenza di quale sarebbe stata la loro meta. Lo racconta il viaggio di un furgone partito da Fucecchio, in provincia di Firenze: prima tappa, Bologna. Qui il corriere doveva contattare un camionista per lo scambio.

Gli investigatori hanno ricostruito la tecnica usata: il piano prevedeva che al punto di incontro i due dovessero “fotografarsi”, mandare al capobanda l’immagine, ricevere conferma che si trattasse dei contatti giusti, scambiarsi la parola d’ordine del giorno appena ricevuta e quindi trasferire i borsoni con la cocaina dal tir al furgone. Destinazione finale: Erice, in Sicilia.