Bonus edilizi in Veneto, parte l’inchiesta della Corte dei conti. Ecco tutti i dati

«Adesso andremo a verificare l’attualità del danno per l’Erario provocato da abusi nell’utilizzo dei bonus. Di tutti i bonus: 110 per cento, facciate, energetico. Sarà un lavoro molto complesso, ma ci stiamo già coordinando con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza».

Il procuratore della Corte dei conti del Veneto Ugo Montella accende un faro su una delle partite più complesse: il maltolto alle casse pubbliche, gli abusi rispetto al regolare utilizzo delle agevolazioni e dei crediti fiscali concessi dallo Stato per alimentare l’economia dei territori. «Verificheremo l’esistenza di irregolarità nel momento della cessione dei crediti o della spesa da parte dei beneficiari, erogazioni di benefici a fronte di mancati lavori: non si tratta di un’indagine che nasce da un’inchiesta penale, ma di una iniziativa di questo ufficio», prosegue il procuratore, apparentemente per nulla “spaventato” dalla mole di lavoro che investirà gli uffici della Procura contabile veneta: «Ci prenderemo il tempo necessario».

Ma da quale parte iniziare? Il procuratore Montella altro non aggiunge nel merito e nel metodo dell’inchiesta: si tratta di un’indagine che sta iniziando ora ed è nella fase dell’acquisizione delle informazioni di carattere generale. Ma non si parte da zero.

Una ricerca dell’Ufficio Studi Cgia Mestre ha verificato che - tra le regioni italiane - «è il Veneto ad aver registrato il ricorso più numeroso al Superbonus 110 per cento in relazione agli edifici residenziali esistenti. Con 46.447 asseverazioni e un’incidenza percentuale di queste ultime sul numero degli edifici residenziali pari al 4,4 per cento», su una media nazionale del 3,1% a front dei 72 miliardi di euro investiti dallo Stato per 372 mila richieste. E sin qui la fotografia dell’esistente solo per quanto riguarda il 110%.

Truffe, nel campo dei bonus, ne sono già state scoperte molte in Veneto. Solo prendendo dalle ultime relazioni della Gdf e dalle cronache, nel 2022 e nei primi 5 mesi del 2023 in Veneto sono stati sequestrati beni per 150 milioni. Nello stesso periodo, il comando provinciale della Guardia di finanza di Venezia ha segnalato crediti ritenuti fittizi per bonus casa per 1 miliardo e mezzo di euro, per la maggior parte dei quali (1,2 miliardi) è stato effettuato il blocco nei cassetti fiscali, impedendone le cessioni. Da parte sua, la Gdf di Padova ha scoperto illeciti per un ammontare di oltre 16 milioni di euro. I finanzieri di Treviso hanno sequestrato 85 milioni di euro nell’ambito di una truffa sul bonus facciate.