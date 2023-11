Le scarpe per Rihanna sono “made in Riviera del Brenta”

Un’azienda del settore calzaturiero della Riviera del Brenta, fiore all’occhiello del Made in Italy nel mondo, torna a vestire i piedi delle star internazionali.

La Agostini shoes di Adriano e Paolo Agostini di Vigonovo ha consegnato a Los Angeles l’ordine di Rihanna, icona pop a livello mondiale, cantante, modella ed imprenditrice rimasta folgorata dalla bellezza e dalla qualità delle scarpe realizzate dell’azienda di Vigonovo, attiva da quasi 60 anni, con 28 dipendenti, specializzata nel tempo nel settore della creazione di scarpe altissima qualità.

«Durante un evento nelle scorse settimane a Londra» spiega il titolare Adriano Agostini «abbiamo messo in evidenza alcuni modelli di calzature eseguite a mano e di grande qualità. In occasione dell’evento le nostre creazioni sono giunte all’attenzione della cantante e lei si è innamorata delle scarpe, ordinandone in esclusiva alcune paia su misura per lei. Siamo entusiasti del risultato raggiunto che conferma la grandissima qualità delle nostre calzature e del lavoro artigiano».

Nel 2014 i modelli della Agostini Shoes erano piaciuti anche all’allora first lady Michelle Obama. «Il “Made in Italy” è quel valore aggiunto che in tutto il mondo significa qualità, stile, eleganza e soprattutto professionalità» spiega Giorgio Chinellato, segretario dell’Associazione artigiani e piccola e media Impresa Città della Riviera del Brenta «I nostri associati appartengono a un’Italia che ha una storia importante, fatta di lavoro, sacrifici e tanta passione che vengono riconosciuti ai massimi livelli».