A Venezia si suona l'Alpenhorn. Esther: "Vi spiego come funziona. Io non posso farne a meno"

In mezzo alla laguna, in pieno centro storico a Venezia si possono sentire le note del Corno delle Alpi, lo strumento in legno usato un tempo per le comunicazioni tra le varie valli alpine tra Svizzera, Austria e Italia. Esther è una signora svizzera del Cantone di Zug che si porta dietro il suo Alpenhorn ovunque, anche quando viene a Venezia. Per potersi esercitare, però va nel parco di villa Groggia, dopo le 15.30, per non disturbare. "Lo suono da 10 anni, non posso stare senza. Io sono molto timida ma se volete vi spiego come funziona e si suona". (Videointervista di Ugo Dinello)

03:37