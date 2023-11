Il tenente colonnello dei carabinieri: «Ecco chi voleva far saltare in aria Felice Maniero»

Far saltare in aria Felice Maniero, quello che per anni era stato il loro capo indiscusso, il boss dei boss della Mala del Brenta tra rapine, omicidi, droga, ma che poi – una volta arrestato – se li era “venduti” e li aveva fatti finire in cella, collaborando con i magistrati.

Per gli anziani sodali usciti di galera dopo 30 anni, come Paolo Pattarello e Gilberto Boatto, vendicarsi di Maniero e altri “ex” era diventata una vera e propria ossessione: una “missione” che ieri, in aula bunker, il tenente colonnello dei carabinieri Enrico Risottino – teste dell’accusa nel processo alla “Mala del Tronchetto” – ha ricostruito, inanellando gli episodi catturati dalle molte cimici con i quali gli investigatori dei Ros (coordinati dal pm dell’Antimafia Giovanni Zorzi) avevano disseminato le auto della banda, intervenendo quando le situazioni si facevano davvero pericolose.

Tre ordigni in auto

Il primo obiettivo era stato, appunto, Maniero: numerosi i sopralluoghi a Brescia per cercare di individuare dove abitava. Il progetto si era fermato con l’arresto dell’ex boss per i maltrattamenti alla compagna e così l’attenzione si era spostata – secondo la Procura – su un altro “ex” finito nel mirino della vendetta, Paolo Tenderini.

I carabinieri sono convinti che a lui fossero stati, infine, destinati i tre ordigni che Salvatore Lodato stava trasportando in auto, quando venne arrestato dalla Polizia stradale in autostrada, fermato a Peschiera del Garda: «Avvisammo noi i colleghi», dice Risottino, «per evitare qualsiasi rischio».

Com’era finita, al Tribunale l’avevano già raccontato proprio i poliziotti: «Nell’auto abbiamo trovato tre involucri avvolti in carta argentata: ordigni esplosivi con inneschi elettrici».

Gli artificieri avevano poi chiarito che si trattava di «ordigni artigianali, ma realizzati in maniera professionale». Due pesavano 6 etti, uno un chilo e 300 grammi. Potenzialmente micidiali? «Sì, basti pensare che le “marmotte” usate per far saltare i bancomat pesano sui 130 grammi».

Il “brillantino”

Boatto, Pattarello e il “delfino” Loris Trabujo si danno spesso appuntamento in un bar in via Milano, a Mestre. Il 20 giugno i carabinieri li intercettano una volta di più.

«Sei mesi dopo l’arresto di Lodato», racconta il tenente colonnello Risottino ai giudici del Tribunale di Venezia, «hanno ancora sempre in animo di trovare la casa di Felice Maniero e dell’esplosivo. Pattarello racconta di essere in procinto di venirne in possesso. Dice di aver avuto un contatto con tale “Marietto” (che risiede sul Montello ed è in collegamento con parenti nomadi che abitano a Saonara), con il quale ha già fissato il prezzo per ogni singolo “pezzo”: 120 euro. Sentiamo Pattarello chiedere a Boatto il “nullaosta” per rinvestire 600 euro per 5 pezzi e Boatto autorizzarlo».

“Marietto” – aggiunge Risottino – era Major Radames, «già emerso nell’ambito del Processo Rialto come affiliato a Maniero e che nel 2018, dopo 25 anni di reclusione, aveva preso dimora a Giavera del Montello».

Pattarello non demorde e nel settembre del 2019 va nuovamente al Montello per richiedere «il brillantino»: ma qui scopre che Radames è stato arrestato dalla magistratura belga, che lo accusa di una serie di colpi ai danni di bancomat fatti saltare in aria in Belgio. Fine dei giochi.

Armi nell’armadio e al bar

L’investigatore parla a lungo anche delle molte armi in dotazione alla banda che voleva –secondo l’accusa – mettere le mani sui trasporti turistici a Venezia.

Così – nel solito bar di Mestre – nel luglio del 2019, Pattarello viene intercettato mentre dice a Loris Trabujo di aver e l’esigenza di un mitra, per compiere una rapina.

Custode dell’arsenale – racconta Risottino – era stato Gianpaolo Pillot, ma dopo la sua morte nel 2020, la figlia contatta Loris Trabujo che un giorno “trasloca” il tutto nel bagagliaio del suo Range Rover: «Stai attento», le dice lei captata dalla cimice. «In uno dei due garage di Trabujo, abbiamo trovato un armadio con un doppiofondo, con un vero e proprio arsenale: fucili, mitragliatori, pistole, uniformi della polizia e delle Poste, usati per le rapine».

Il timore di un omicidio

Un’altra ossessione di Paolo Pattarello & Co. – per l’accusa – sarebbe stata quella di sistemare i conti con Giampaolo Manca, dal quale voleva 30 mila euro. Risottino racconta di come il gruppo fosse già andato alla presentazione di un libro dell’ex malavitoso ora convertito e non lo avessero trovato.

Poi nelle intercettazioni sentono Pattarello dire di essersi procurato una pistola 357 magnum e chiedere a Roberto Sorato di tenerla, aggiungendo che «a breve l’avrebbe utilizzata e se tutto fosse andato come doveva, gli avrebbe fatto un bel regalo. Noi abbiamo messo in relazione questi fatti alle minacce a Manca: quando li abbiamo sentiti che si accordavano per il passaggio dell’arma – Pattarello pensava di trasportarla in un sacchetto, prendendo l’autobus, tra le persone – mi sono assunto io la responsabilità di autorizzare l’arresto di Sorato e sequestrare pistola con 6 proiettili. Sono certo che Pattarello non avrebbe esitato a ingaggiare un conflitto a fuoco con noi, se fosse stato armato»

Le pistole nella busta della spesa

Un’altra volta è Gilberto Boatto – dice l’investigatore – a non sentirsi tranquillo: incontra in via Carducci Loris Trabujo, che gli porta tre revolver in una busta nera. L’anziano boss ne sceglie uno, soddisfatto.