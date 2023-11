Venezia, la zona dello scavo che rischia di avvelenare la laguna

Ecco la porzione di laguna più inquinata della laguna di Venezia: quella di fronte a Porto Marghera e alla centrale termoelettrica di Fusina: davanti alla ciminiere c'è l'enorme isola delle Tresse, un immondezzaio di fanghi industriali. Dietro, sullo sfondo, il canale Vittorio Emanuele, il cui fondale è risultato inquinato a un punto tale che una ricerca delle Università di Padova e Ca' Foscari Venezia ha scoperto che le vongole che vivono sul fondale sono inquinate di diossine e policlorobifenili, residui cancerogeni, in misura 120 volte superiore a quelli del resto della laguna. Qui si vuole scavare il Canale Vittorio Emanuele per riportare le grandi navi da crociera in centro storico a Venezia. Secondo il bando dei lavori i fanghi saranno riversati in altre aree lagunari o sull'isola delle Tresse. (Video Lorenzo Pòrcile)

01:19