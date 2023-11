Ecco come rinasce l’ex villa di un boss della banda Maniero

È stato ultimato il progetto per la ristrutturazione di villa Sollievo ex villa Donà, bene del Comune confiscato alla mafia del Brenta, proprio al boss affiliato a Felice Maniero, Fausto Donà. I lavori così, annuncia il sindaco Mattia Gastaldi potranno partire con l’inizio del 2024.

«Ora con la stesura del progetto definitivo», dice il sindaco, «e grazie alla partecipazione ad un bando regionale per la riqualificazione di strutture semi residenziali per persone con disabilità, il Comune ha ottenuto 150 mila euro per la riqualificazione di “Villa Sollievo” edificio confiscato alla mafia del Brenta nei primi anni 2000 e da tempo centro diurno per persone con disagio psichiatrico. L’immobile sarà adeguato negli spazi interni, per creare un salone più ampio, migliorata l’accessibilità e la fruibilità degli spazi eliminando le barriere architettoniche, ammodernati gli impianti elettrici e di riscaldamento».

Il costo dell’intervento sarà complessivamente di 180 mila euro. All’esterno si creeranno degli spazi attrezzati in modo che gli utenti possano svolgere le attività estive immersi nella natura; prevista anche la creazione di uno specifico parcheggio.

La struttura ospita un centro diurno con servizio aggregativo e di socialità per circa 30 utenti psichiatrici cronicizzati e finalizzato a mantenere le capacità residue dei partecipanti, stimolando la relazione tra loro». Sono tante le attività che gli utenti svolgono nella struttura (laboratori creativi, ludici), la gestione dell’orto e di un piccolo pollaio oltre a diversi eventi aggregativi che coinvolgono anche la collettività per incentivare l’inclusione degli utenti al centro.

Il sindaco infine ricorda come dal 2019 su un’area confiscata alla mafia a ridosso dell’ex villa, dopo anni di lavori a cura da parte dei volontari di “Campolongo Attiva”, è stato inaugurato un nuovo parco aperto alle famiglie e alla collettività. Il boschetto con circa 300 alberi di noci su un’estensione di 5. 000 metri quadrati, è stato un’area inaccessibile per 25 anni; ora invece è un piccolo polmone verde restituito e a disposizione della cittadinanza.