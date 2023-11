Strage del bus a Mestre, la verità dal sopralluogo: stop traffico per i rilievi della maxi perizia

La giornata della verità sulla strage del cavalcavia di Mestre.

È in programma oggi 9 novembre il secondo e – almeno in linea teorica – ultimo sopralluogo dell’ingegnere Placido Migliorini a cui la Procura di Venezia ha affidato il compito di ricostruire l’incidente e, in particolare, lo stato di salute del vecchio guardrail degli anni Sessanta e il ruolo del “varco di servizio”, dentro il quale si è infilato l’autobus dopo aver strisciato con la fiancata per 50 metri proprio sulla barriera che, per quanto ormai obsoleta e in via di messa a norma, aveva retto all’urto con il mezzo de La Linea.

Ventun familiari in attesa di verità

Ad attendere la verità sulla dinamica, i familiari dei ventuno morti. Ma anche una città intera, sconvolta dalla tragedia capitata in un tratto di strada percorso ogni giorni da migliaia di automobilisti. Se il sopralluogo di oggi risulterà decisivo, la Procura dissequestrerà il cavalcavia e potranno riprendere i lavori per la sua manutenzione e la messa a norma, iniziati poco prima del disastro. Migliorino avrà 120 giorni per depositare i risultati della perizia.

Stop al traffico

Oggi, intanto, dalle 13 alle 16 sarà bloccato il traffico lungo il cavalcavia della tragedia. Lo ha disposto un’ordinanza della polizia locale con cui si dispone il divieto di transito sul cavalcavia superiore con deviazione verso San Giuliano per raggiungere l’A57/tangenziale ed il centro di Mestre per i veicoli provenienti dal Ponte della Libertà o da via dell’Idraulica percorrenti la SR11.

Alla rotatoria nell’intersezione con via delle Industrie per i veicoli provenienti da via Torino o dalla SR11 è disposto il divieto di transito in direzione della SR11. Per i mezzi di massa massima superiori a 3. 5t, ad eccezione di quelli con destinazione centro di Mestre, sarà segnalata la deviazione verso via delle Industrie.

L’indagine

Nel frattempo, in tribunale proseguono gli accertamenti. Annunciata per mercoledì 8 novembre, l’acquisizione delle videoregistrazioni delle telecamere interne del bus della società La Linea è stata posticipata ai prossimi giorni.

Vista la delicatezza della situazione, con una scatola nera gravemente danneggiata, l’estrazione sarà realizzata in una “camera bianca” per evitare qualsiasi tipo di contaminazione ed ulteriori danneggiamenti. In attesa dell’apertura dell’hard disk, ancora la Procura non ha invece disposto la consulenza tecnica – sollecitata dalle difese e dalla famiglia dell’autista – per stabilire se il bus abbia subito o meno una fatale avaria.

Nei giorni scorsi, poi, la pm Laura Cameli ha assegnato l’incarico alla cardiologa Cristina Basso per un approfondimento sul cuore dell’autista. La difesa ha nominato Giuseppe Tarantini. Il 28 novembre si terrà l’accertamento e il 10 gennaio è fissato il termine per il deposito. Il quesito posto dalla Procura è di accertare se siano state delle patologie cardiologiche a determinare la morte dell’autista.

Patologie peraltro già escluse dall’avvocato della famiglia di Rizzotto, Francesco Stilo, secondo cui l’autista è morto «per la frattura del cranio verificatasi con lo schianto dell’autobus al suolo». Sul fronte delle indagini tecniche per dare un “perché” al disastro, il 3 novembre è stata fatta la copia forense del cellulare dell’autista e il risultato della verifica sarà depositato il 5 dicembre dal consulente Nicola Chemello.